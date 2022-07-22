Депутата Пирогову будут судить за распространение фейков о ВС РФ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В органах считают, что действия Хельги Пироговой попадают под статью 207.4 УК РФ после высказываниях о погибших российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на территории Украины.

По информации Следственного комитета РФ, депутат совета Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, которая содержала сведения об использовании ВС РФ на территории Украины.

Адвокат Егор Солунин, который будет вести дело Хельги Пироговой заявил, что в центральном отделе полиции Новосибирска на депутата был составлен протокол только об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ.

Хельга Пирогова является депутатом Городского совета Новосибирска, постоянным членом комиссии по местному самоуправлению и социальной политики и образованию. СМИ сообщали, что Городской совет Новосибирска вправе лишить Пирогову депутатского мандата в случае признания ее виновной по возбужденному делу.