Журналист поддержал Якубовича на фоне закрытия "Поле чудес"

Депутат Госдумы внёс предложение о закрытии любимого зрителями шоу "Поле чудес", ведущим которого является Леонид Якубович. Журналист Денис Сорокин выступил в поддержку звезды экрана, заявив, что развлекательные передачи необходимы.

Журналист Денис Сорокин встал на защиту известного телеведущего Леонида Якубовича на фоне появившейся информации о приостановке любимой зрителями передачи шоу "Поле чудес".

Представитель СМИ уверен, что закрывать программу категорически нельзя. Он придерживается мнения,что развлекательные программы - необходимость, в том числе и для российского телевидения.

Люди к ним привыкли, они их обожают. Для них это большой стресс, что эти передачи показывают не так часто, как раньше. Они помогают зрителям отвлечься от проблем.

В Госдуме обсуждают приостановку развлекательного шоу "Поле чудес". Причиной выдвижения такой инициативы стало неосторожное высказывание Леонида Аркадьевича о том, что отсутствие юмористических и других проектов развлекательного характера - это плохо.

Особенно расстроился именитый ведущий из-за закрытия шоу "Вечерний Ургант", пояснив свою позицию:

Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ это слишком серьезный крен в сторону негатива.

По мнению ведущего, в стране должна быть свобода слова, в какой степени, вопрос иной.