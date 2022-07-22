Зеленский лишил Коломойского гражданства Украины

Издание The Kyiv Post неофициально сообщает, что президент Владимир Зеленский лишил Игоря Коломойского украинского гражданства.

Коломойский — один из богатейших украинских олигархов, а самого Зеленского обвиняют в том, что он «человек Коломойского, и поддерживает олигарха.

Как сообщает Kyiv Post, 21 июля один из ключевых деятелей политической партии "Батцкивщина" Сергей Власенко опубликовал в своем профиле в Facebook (компания Meta - запрещенная в России указ со списком из 10 человек, лишенных украинского гражданства в результате решения президента Украины.

Отмечается, что среди них есть Игорь Коломойский.

«Киев Пост» подчеркивает, что пока на официальном сайте президента Украины не появлялось подтверждения вышеуказанного указа, поэтому информация является неофициальной и СМИ ждут ее подтверждения.

Однако телеканал "24" сообщил во вторник вечером, что советник главы канцелярии президента Сергей Лещенко заявил, что указ действителен.