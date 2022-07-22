Дачники рассказали, как ухаживать за вишней после сбора урожая

Для того чтобы вишня продолжала вас радовать обильным урожаем ещё не один год, следует позаботиться о ней в конце сезона.

Подготовка приствольных кругов:

Уделяйте уходу за почвой особое внимание даже тогда, когда дерево уже принесло урожай. Следует в первую очередь выдернуть сорняки. Не забывайте полоть в приствольных кругах.

Помните, что сорняки могут послужить причиной появления вредителей. Также, советую перекопать землю в глубину около 17 см. Разрыхляя почву, избавьтесь от насекомых, а затем покройте землю мульчей.

Влагозарядный полив:

В конце сезона необходимо “зарядить” почву водой, так она с меньшей вероятностью промёрзнет в зимний период. Делать это нужно в середине или конце осени, ориентируясь на температуру воздуха.

Если вы проживаете в регионе, где дождливые осени, то данную процедуру проводить необязательно. Можно самостоятельно проверить нуждается ли вишня в дополнительном поливе: просто сделайте яму 50 см и возьмите от туда грунт, если он рассыпался, то поливать необходимо. Держит форму-поливать не стоит!

Удобрения:

Помните, что дереву необходимо здорово питаться даже после сбора урожая. Подкормка придаст питательные элементы, чтобы вишня не перемёрзла зимой, к тому же в следующем году порадует обильным урожаем.

Запомните, что дерево не должно получать азот в данный период, так как он может вызвать появление новых побегов, что принесёт вред дереву. Частота и виды удобрений зависит от возраста вишни.

Обрезка:

Существует мнение, что проводить обрезку следует только весной или осенью. Представляю к вашему вниманию некоторые виды обрезок, получившие особую популярность среди садоводов.

Обрезка в санитарных целях производится для удаления болезненных или сухих веток побегов, растущих внутрь листвы. Важно обрезать перекрывающие ветви и мощные побеги;

Обрезка, направленная на стимуляцию роста. Удаление уже засохших, отплодоносивших веток, новые же ветви урезают покороче, чтобы в следующем сезон вы могли насладиться большим урожаем;

Формирующая обрезка. Чтобы вишня не тянулась вверх, надо удалить верхушку до 2,5 см.

Побелите ствол:

Побелка ствола осуществляется в целях профилактики от различного рода болезней, цель-защита от солнца и морозобоин. Перепады температуры начинаются в конце зимы – начале весны. Поэтому, я лично, рекомендовал бы уже побелить дерево к этому периоду!

До побелки ствол дерева защищают от мха и лишая жёсткой щёткой, после проводят обработку ХОМом или медным купоросом. Побелку осуществлять специальными смесями, их можно приготовить самим или приобрести в магазине!