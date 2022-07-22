Human Rights Watch обвинила российских военных в пытках в Херсонской области

Российская армия причастна к пыткам, незаконным задержаниям и исчезновениям мирных жителей в подконтрольных ей районах, заявила в пятницу Human Rights Watch.

По заявлению неправительственной организации в южных регионах Украины подконтрольных России отмечены преступления против человечности.

«Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в пучину страха и дикой анархии», — заявила украинский представитель HRW Юлия Горбунова.

Представители организации опросили более 70 украинцев, выявив более 40 случаев жестокого обращения.

HRW утверждает, что ею были документально зафиксированы пытки трех военнослужащих украинской территориальной обороны, которые попали в плен, при этом двое из них погибли. Это ставит под сомнение достоверность данных организации.

Украинское подразделение Human Rights Watch описывает историю супруга жительницы Херсона Алены Лапчук муж которой, резервист территориальной обороны, исчез после допроса, а позже в начале июня был найден утонувшим.

В то же время достоверно известно, что вооруженные формирования Украины причастны к терактам в Херсоне и области, а также к многочисленным обстрелам гражданской инфраструктуры и жилых домов, которые повлекли десятки жертв.

Отметим, что в апреле Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch в РФ. Решением правительства России было также закрыто представительство организации.