Дачники рассказали, как омолодить кусты черной смородины с помощью обрезки

Считается, что срок жизни кустов 8-9 лет, причем чем старше растение, тем хуже его урожайность.

Омолаживающая обрезка черной смородины:

Моим кустам уже 7 лет, но они по-прежнему хорошо плодоносят. Ягоды крупные и сладкие. Это потому, что, начиная с пятилетнего возраста, я омолаживаю черную смородину с помощью обрезки.

Какие побеги необходимо удалять:

сильно искривленные и поврежденные побеги;

ветки, попорченные болезнями или вредителями;

старые ветки с очень темной корой.

Летом я стараюсь пометить побеги, на которых совсем не было ягод. Они тоже осенью попадают под удаление.

Все ветки, которые нужно убрать, я срезаю острым секатором. Лезвия обрабатываю дезинфицирующим раствором. Оставляю небольшие пенечки сантиметра 2 высотой. Это первый этап обрезки.

Формирование куста:

Затем я прореживаю ветки в середине куста, в произвольном порядке. Надо сформировать крону таким образом, чтобы всем побегам доставалось достаточно солнечного света и свежего воздуха.

Не бойтесь, если в результате у вас останется 5-7 веток. Растению это только на пользу, смородина хорошо реагирует на обрезку. Снижается нагрузка на корневую систему, каждая оставшаяся веточка получит достаточно питания и принесет большое количество ягод.

Уход после обрезки:

После обработки землю вокруг растений нужно прорыхлить.

Весной смородину нужно будет подкормить. Для этого подсыпаем под кусты перегной или делаем бороздку по периметру кроны и засыпаем ее мочевиной. И, конечно, необходимо выпалывать сорняки и периодически поливать растения.

Лучшее время для обработки смородины:

Обрезку можно проводить также ранней весной, пока не началось сокодвижение. Но смородина – очень раннее растение, и этот момент можно упустить. Поэтому я советую резать побеги поздней осенью, но обязательно до наступления минусовых температур. Выбирайте сухой прохладный день и смело приступайте к работе.

Зачем нужно обрезать смородину:

С помощью обрезки можно продлить жизнь смородинового куста на несколько лет. Хорошие сорта могут плодоносить и 10-12 лет. Однако неизбежно наступает момент, когда куст нужно выкорчевывать. Советую заранее взять от такого растения черенки и укоренить их. Тогда полюбившийся сорт не будет утерян.

Думаю, у многих из вас есть опыт выращивания черной смородины. Приглашаю делиться им в комментариях. Можно даже устроить соревнование — расскажите, как долго живут ваши ягодники, и мы вместе определим куст-долгожитель.