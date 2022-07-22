Полковник Макгрегор предсказал завершение войны на Украине в течение 30 дней

Не более месяца необходимо ВС России и союзным силам для того, чтобы завершить конфликт на Украине считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Советник Пентагона уверен, что коалиция СВО готовится к решающему наступлению, чтобы поставить точку в конфликте.

«Я не думаю, что Зеленский на самом деле сейчас лидер. У него там есть армия — националисты, которые пытаются контролировать то, что еще осталось. Но, правда в том, что украинские войска потерпели поражение — они не могут вернуть то, что потеряно», - заявил Макгрегор в комментарии Judging Freedom.

По мнению военного эксперта, российские силы в регионе смогли отдохнуть в последнее время. Сейчас они готовятся к масштабной военной операции, чтобы завершить основную фазу демилитаризации Донбасса.

«Я думаю, что пора заканчивать это все, что русские и сделают — в течение 30 дней», - уточнил полковник.

При этом он выразил уверенность, что фронт остановится по левому берегу Днепра, так как «Путину не интересно пересекать Днепр и идти дальше в Западную Украину».

Эксперт также убежден, что ВС России сделают подконтрольными Одесскую и Харьковскую области.