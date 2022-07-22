Шойгу вылетел в Турцию для подписания соглашения по зерну

Информацию об участии главы Минобороны Сергея Шойгу в итоговой встрече по гуманитарным коридорам в Черном море подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — сообщил Песков.

Песков также напомнил о комментарии российского президента в Тегеране по вопросам разблокировки путей поставки продовольствия на фоне назревающего глобального кризиса.

Российская сторона также выражает надежду, что будут учтены и возможности РФ в поставках зерна и продовольствия на мировые рынки, которые должны быть разблокированы любыми ранее принятыми решениями Запада.