Шойгу вылетел в Турцию для подписания соглашения по зерну
Информацию об участии главы Минобороны Сергея Шойгу в итоговой встрече по гуманитарным коридорам в Черном море подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — сообщил Песков.
Песков также напомнил о комментарии российского президента в Тегеране по вопросам разблокировки путей поставки продовольствия на фоне назревающего глобального кризиса.
Российская сторона также выражает надежду, что будут учтены и возможности РФ в поставках зерна и продовольствия на мировые рынки, которые должны быть разблокированы любыми ранее принятыми решениями Запада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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