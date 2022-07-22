Украинские солдаты выпустили 6 ракет из РСЗО HIMARS по Хорошему в ЛНР

Представители ВГА ЛНР сообщили об обстреле украинской стороной села Хорошее в Славяносербском районе.

В пятницу, 22 июля 2022 года, официальные правительство Луганской Народной Республики в своём пресс-релизе сообщило об обстреле украинскими военнослужащими населённого пункта Хорошее в ЛНР.

Отмечается, что бойцы ВСУ выпустили шесть ракет по селу Хорошее в Славяносербском районе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Точная информация о произошедшем выясняется компетентными органами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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