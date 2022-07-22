Bloomberg: крупнейший европейский порт в Роттердаме закрылся для России

По сообщению авторитетного информационного агенства Bloomberg, крупнейших морской порт в Европе, который расположен в Роттердаме, закрылся для грузов из России.

Нидерланды официально сообщили, что крупнейший европейский морской порт в городе Роттердам, прекращает контейнерные перевозки для российских грузов. Грузи из порта не будут поступать и на российскую территорию.

В первую очередь речь идет об энергоносителях: угле, сырой нефти, нефтепродуктах и сжиженного газа (СПГ). На данный момент покупатели энергоресурсов активно ищут импортеров из других стран. Об этом говориться на официальном сайте порта в Роттердаме.

Bloomberg отмечает, что проблемы с погрузкой судов российскими грузами в Роттердаме стало известно еще в марте 2022 года, когда объем контейнерного импорта в Россию снизился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом официальной информации о закрытии порта для российских грузов не было до сих пор.

Ограничения связаны с пятым и шестым пакетами санкций Европейского союза против России. Кроме того, некоторые европейские государства принимают отдельные антироссийские санкции. В связи с этим Россия расширяет список недружественных государств, в которые сегодня попали Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия.