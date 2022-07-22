Российские «Ланцеты» поражают позиции ВСУ в ответ на поставки Switchblade из США

Российские барражирующие боеприпасы или иначе дроны-камикадзе начали активно использоваться на фронте.

Сообщается, что конструкторы модернизировали боевую часть «Ланцетов» доведя ее массу до пяти килограммов.

Обновленный дрон-камикадзе получил также большую дальность полета в сравнении с базовой версией, что позволяет более эффективно применять его по дальним позициям противника.

Благодаря более мощному заряду «Ланцет» способен эффективно поражать живую силу и бронетехнику ВСУ.

Ранее сообщалось о первых применениях российскими военными в ходе СВО БПЛА катапультного типа «Ласточка».