Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова назвала уехавших за границу российских звезд «отпускниками-подснежниками».

Мария Захарова напомнила, что год назад в телепрограмме «Алена, блин!» ведущая Алена Жигалова ее просила, поменяется ли что-то в России, если она решит покинуть страну. По словам представителя МИД, такого поворота она не ожидала, так как все ее предки из России, поэтому уезжать она никуда и никогда не собирается.

Спустя год она увидела «отпускников-подснежников», которых можно назвать «отъехавшими патриотами отдыхающими от неработы». При этом Захарова считает, что креативного класса и матерящейся интеллигенции в России меньшинство, а абсолютное большинство — сопереживающие и сочувствующие глубокие люди.

Захарова подчеркнула, что нужно быть не «ура-патриотами», а людьми, которые заботятся о стране, народе, прошлых и будущих поколениях. При этом, для этого не нужно особых навыков, можно это делать так, «как кто может и умеет».

Представитель российского МИД добавила, что если звезды действительно любят Россию, то не смогут от нее отречься. Она также заметила, что здесь еще дела не только о политических представителей, но и народных масс вместе с настоящими российскими звездами.