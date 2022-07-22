Российские авиакомпании начнут перевозить заключенных вместе с пассажирами

Пока только российская авиакомпания S7 заявила, что собирается перевозить в Якутии заключенных вместе с обычными пассажирами. Эксперты ожидают, что вслед за S7 на такой шаг пойдут и другие авиаперевозчики.

В сеть попал документ, из которого следует, что авиакомпания S7 заключила контракт на сумму 13,5 млн российских рублей с ФСИН по Республики Саха для перевозки заключенных, конвоиров и докторов. Речь идет о рейсах из Якутска в Иркутск и обратно.

Бортпроводники утверждают, что пассажиров не будут предупреждать о полетах с заключенными заранее. При этом в пресс-службе авиаперевозчика S7 заявили, что перевозка заключенных воздушным транспортом — распространённый стандартный процесс в мировой практике.

Правила организации рейсов совместно с заключенными официально закреплены в приказе Министерства юстиций и МВД Российской Федерации. Заключенных всегда сопровождает конвой минимум из трех человек — их отсаживают в конец салона самолета отдельно от остальных пассажиров.

Пока информация не получила широкого распространения, поэтому реакция часто путешествующих пассажиров воздушным транспортом не ясна. Однако эксперты склонны ко мнению, что ввиду финансовых трудностей, в скором времени не только авиакомпания S7, но и другие подключатся к практике перевозки заключенных.