Шойгу обвинил США в нарушении международных норм на военных базах в Сирии

Российский генерал Сергей Шойгу указал на нарушения международно-правовых норм американскими военнослужащими в Сирии.

В пятницу, 22 июля 2022 года, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время рабочей встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил деятельность Пентагона на территории Сирии.

Шойгу заявил, что нахождение солдат США в Сирии является нарушением международно-правовых норм, в особенности практика американских военных на базах по типу Эт-Танф, где осуществляется подготовка террористов.