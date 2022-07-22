Дачники рассказали, как предотвратить проблемы у грушевых плодовых культур

Сезон созревания грушевых плодов уже на носу, а вы заметили нехорошие симптомы.

Бактериоз или бактериальный ожог груши:

Если вы заметили, что дерево как будто получило ожог, листья, ствол, плоды покрыты бурыми пятнами, то, скорее всего, это бактериальный ожог. Возбудителем данного заболевания являются бактерии эринии, они перемещаются по всем тканям растения с соком.

Груша очень подвержена этому заболеванию, поэтому, когда вы заметили такие симптомы, следует срочно предпринять меры.

Надо удалить с дерева все испорченные места и сжечь их. Затем взять 1% раствор медного купороса и обработать им дерево.

Когда происходит активный рост цветков, грушу можно обработать антибиотиками. Такую процедуру можно проводить с интервалом в 5 дней.

Возможно использовать препараты фунгицидов и препараты полезных бактерий (Фитоспорин-М, Гамаир, Споробактерин, Фитолавин и другие).

Если случай запущенный и бактериоз полностью овладел растением, от него лучше избавиться.

Существует еще ряд заболеваний, которые могут поразить растение и лишить вас урожая. Например:

черный рак груши;

сажистый грибок;

парша груши;

Помимо заболеваний у грушевой культуры могут быть и другие проблемы. Причин для плохого “самочувствия” может быть много.

Не хватает питательных веществ:

Если вы не обнаружили признаки заболеваний у своего растения, то возможно растение просто надо подкормить удобрениями.

На черноту и скрученность листьев влияет нехватка бора или кальция в почве. Чтобы долго не мучаться и не гадать, какого именно микроэлемента не хватает растению, лучше сразу приобрести комплексное минеральное удобрение. Это станет для дерева лучшей подкормкой и источником жизненных сил, а значит влияет и на ваш будущий урожай.

Сухость воздуха:

Даже несмотря на то, что вы периодически поливаете свое растение, в сухое и знойное лето груше просто не хватает влаги. В этом случае можно просто устроить искусственный дождик и хорошо смыть пыль с листьев.

Вредители:

Любое почернение или скручивание листьев, появление дырочек на листьях может говорить о том, что появились различные вредители. Надо регулярно осматривать дерево. Если вы заметили признаки заболеваний, возбудителей или неправильной агротехники, принимайте меры незамедлительно чтобы спасти растение и ваш будущий урожай.