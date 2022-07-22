Дачники рассказали, как бороться с почернением и скручиванием листьев груши

Почернение и скручивание листьев груши — распространенная проблема, с которой сталкивается большинство садоводов.

Бактериоз:

Бактериоз поражает растения внезапно, быстро развивается и распространяется. Первыми «сдаются» цветоносы — они начинают вянуть и вскоре осыпаются. В это же время начинают гнить успевшиеся завязаться плоды — груши темнеют и морщатся, покрываясь коричневым налетом.

Листва скручивается и чернеет, а кора деревца приобретает болезненный бурый оттенок. Со временем — если болезнь запустить — участки коры начинают отмирать.

Развитию бактериоза способствуют жаркая погода и повышенная влажность. Заболевание может в короткие сроки погубить все посадки, а потому в свои руки дело нужно брать при первых же признаках заражения.

Груши следует опрыскать антибактериальными препаратами. Большинство садоводов рекомендуют промышленные фунгициды «Фитолавин», «Тетрациклин» и «Ампициллин». Перед использованием перечисленные составы следует развести водой — 10 литров на 3 таблетки будет вполне достаточно.

Полученной жидкости необходимо дать настояться в течение суток — после этого ее останется лишь смешать с тремя столовыми ложками сахара.

Можно промышленные средства использовать и в профилактических целях. Опрыскивать плодовые деревья лучше всего три раза за сезон:

до образования завязей;

в период плодоношения;

за несколько дней до начала сбора урожая.

Парша:

Грибковое заболевание ежегодно входит в список наиболее опасных инфекций, поражающих плодовые деревья. Неудивительно — поражение паршой приводит не только к видоизменению листьев, но отмиранию соцветий и гниению плодов груши.

Последние нередко приобретают белесый оттенок, а уже после покрываются бурыми, рыжеватыми или черными пятнами. Выглядеть эти новообразования могут вполне безобидно, но не дайте себя обмануть — зараженные груши не стоит употреблять в пищу или использовать для хранения.

Более всего парша любит сырую пасмурную погоду — споры вредоносного грибка быстро распространяются во влажном воздухе и намертво прилипают к мокрым листьям. В борьбе с паршой использовать можно те же методы, что и в борьбе с бактериозом.

Аспергиллус:

Поражение аспергиллусом приводит к образованию на поверхности листьев сплошного черного налета, мешающего процессу фотосинтеза. Страдают от такого заболевания чаще всего слабые и неразвитые растения или деревья с чересчур густой листвой, через которую не пробиваются воздух и солнечный свет.

Зараженные груши следует опрыскать раствором щелока (6 столовых ложек на 10 литров воды). Если препарат не поможет, деревья стоит выкорчевать и сжечь — во избежание заражения их соседей.

Если аспергиллус в сад решил наведаться до того, как плоды груши начали наливаться соком, зараженные деревья можно обработать «Фитолавином». Использовать это средство следует разведенным в воде (10 литров на 20 миллилитров препарата).

Насекомые-вредители:

Причиной почернения и скручивания листвы груши может стать визит тли или медяницы. Тля высасывает из листьев сок, оставляя внутри пластинок ядовитую жидкость, вызывающую воспалительные процессы. Медяница же опутывает листья вязкими жидкими выделениями, к которым позже прилипают споры грибка.

В борьбе с насекомыми можно обратиться к помощи мыльного раствора, приготовленного из средства для мытья посуды, разведенного водой в пропорции 1 к 5. Отличной заменой промышленным инсектицидам станет и травяной настой на основе пижмы, табака или тысячелистника.

Чтобы приготовить такое средство, 400 граммов измельченной травы следует залить тремя литрами воды и оставить настаиваться в течение трех суток. По истечении этого времени жидкость нужно смешать с 3 столовыми ложками древесной золы и развести 10 литрами воды.