Огородники рассказали, как выбрать среднерослые томаты с высокой урожайностью

Сегодня мы поговорим о не высокорослых сортах томатов, но которые дают хороший урожай с отменными вкусовыми качествами.

Раджа:

Принадлежит к раннеспелым и полудетерминантным и среднерослым, достигает в высоту около 1 м.

Понравился тем, что подходит для выращивания не только в теплице, но и в открытом грунте. При соблюдении всех правил агротехники, растение дает очень высокий урожай. Мне удавалось снять до 7 крупных, продолговатых, ярко-красных томатов, массой 300 г с одной кисти.

Вкусовые качества у Раджи на высшем уровне. Благодаря сладкой мякоти, плоды подходят для приготовления салатов. Они на столько сочные и мясистые, что пюре и сок получаются бесподобными.

Монгольский карлик:

Растения принадлежат к низкорослымм, формируя крепкие кусты темно-зеленого цвета высотой всего в 30 см. Я сажаю Монгольский карлик в теплицы и парники, чтобы получить максимальный урожай.

С 1 м2 мне удается собрать до 10 плодов среднего размера, правильной округлой формы, алым цветом. Кожура у томатов тонкая, мякоть очень сочная с кислинкой, содержат большое количество мелких семечек.

Использую урожай не только для употребления в свежем виде, но и для консервации.

Загадка:

Этот сорт мне понравился тем, что уже спустя 80 дней после посадки рассады в грунт, я собираю урожай. Одна кисть формирует до 5 томатов среднего размера, овальной формы, ярко-алого цвета. Обладают высокими вкусовыми качествами и идеально подходят для приготовления свежих салатов и консервирования.

Отмечу, что плоды не растрескиваются в жару.

Кустики формируются компактными, высотой всего 50 см. Подходят для посадки как в открытом грунте, так и в теплице или парнике.

Загадка обладает высокой устойчивостью к распространенным заболеваниям и отлично переносит длительную засуху.

Челнок:

Рекомендую обратить внимание на этот сорт тем, у кого сады находятся в центральных или северных регионах.

Невысокие крепкие растения, изумрудного цвета, со средним количеством листвы, достигают в высоту 50-60 см. В период плодоношения подвязка не требуется.

При соблюдении правил выращивания, с одной кисти снимают до 8 крупных плодов, правильной округлой формы, умеренно плотной кожурой.

Рекомендую использовать Челнок для приготовления консервации.

Аляска:

Еще один раннеспелый сорт, который дает высокий урожай уже спустя 80 дней после пересадки рассады. Подходит для выращивания как в открытом, так и закрытом грунте.

При правильно организованном уходе, с одного куста снимают до 2,5 кг томатов с высокими вкусовыми качествами.

Аляска обладает высокой устойчивостью к мозаике.

Итак, существует несколько среднерослых сортов томатов, которые дают хороший урожай. Они подходят для выращивания как в открытом грунте, так и в парнике или теплице. Урожай обладает высокими вкусовыми качествами и используется для употребления в свежем виде или консервирования.