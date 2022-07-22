Дачники рассказали, как выращивать розы в тени и полутени

Розы – светолюбивые растения, и потому вырастить их в тени сложнее, чем на хорошо освещенном участке.

При посадке качественных саженцев роз выберите такое место, чтобы их корни не конкурировали с корнями деревьев. Грунт должен быть плодородным и хорошо удобренным, поскольку розы в условиях дефицита освещения поглощают из земли много питательных веществ, чтобы развиваться нормально.

Кроме того, при посадке роз в тени группами увеличьте расстояние между растениями, чтобы они не создавали друг другу еще большую тень и не препятствовали естественной вентиляции. Однако учитывайте и тот факт, что розы боятся сквозняков, поэтому слишком большим это расстояние делать тоже не стоит.

В тенистом месте почва сохнет плохо, т.е. необходимо исключить скопление лишней влаги, чтобы избежать развития грибковых болезней роз. Для этого обеспечьте цветам хороший дренаж и дополните расположенный в тени розарий шалфеем, лавандой и бархатцами.

Они не только отлично сочетаются с розами, но и уменьшают риск развития в цветнике инфекций этого типа.

Как нужно обрезать розы в тени:

Важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между побегами растений – поэтому им ежегодно требуется обрезка – санитарная и формирующая. Обрезать розы можно как в начале сезона, так и незадолго до его окончания.

Не бойтесь удалять все лишнее: ведь розы от нехватки света начинают вытягиваться, а значит, создают своими высокими побегами дополнительную тень.

Чем подкормить розы в тени:

Нехватку освещения у растений необходимо компенсировать внесением удобрений в полноценном объеме, т.е. нужно соблюдать частоту и интенсивность подкормок.

В частности, весной розы можно удобрять несколькими вариантами составов:

1 ст.л. суперфосфата, 1,5 кг перегноя и 300 г золы;

раствор куриного помета (помет разводят водой в пропорции 1:10, настаивают пять дней, а затем снова разводят водой в соотношении 1:3) или коровяка (его разбавляют водой 1:10, настаивают неделю, после чего еще раз разводят в соотношении 1:2);

комплексные удобрения (Фертика цветочное для роз, Агрикола Аква, Плодородное ЛейКа для роз, Бутон и другие препараты, разведенные по инструкции и применяемые с указанной в ней периодичностью).