Огородники рассказали, когда необходимо обрывать цветы на томатах в теплице

Далеко не всегда требуется обрывать цветы на томатах, но на некоторых особо урожайных кустах такая манипуляция помогает ускорить созревание завязавшихся плодов и сделать их более крупными.

Многие огородники стремятся выращивать такие томаты, на которых образуются кисти с большим количеством завязей (Чио-чио-сан, Анна Герман, Чудо света, Рома и т.д.). Однако чем больше плодов завяжется в кисти, тем они получатся мельче.

К тому же перегруженные кисти тоже желательно подвязывать, чтобы они не сломались под собственным весом. Томатоводы, собирающие семена с таких растений, удаляют на некоторых кистях цветки, чтобы получить более крупные плоды.

Чаще всего большое количество завязей на кисти образуется именно в теплице, если растениям создать оптимальные условия для роста и развития. Прищипывание цветочной кисти применяют как для крупноплодных, так и для мелкоплодных томатов типа черри, где на кисти завязывается более 16 плодов.

Если вы заметили, что на ваших кустах уже на второй и третьей кисти некоторые плоды сформировались слишком мелкими, то на самой верхушке они будут еще мельче. И есть смысл часть самой верхней кисти удалить, а затем прищипнуть верхушку побега после второго листа над кистью.

Сколько цветов удалять на верхней кисти и стоит ли это вообще делать, зависит от толщины побега и этапа вегетации. Если сезон уже заканчивается и ночи становятся холодными, то частичное прищипывание кисти поможет томатам сформировать плоды даже на самой верхушке.

Отдельное внимание стоит уделить такому явлению, как израстание кисти томата, когда после образования завязей кисть продолжает свой рост и на ней начинают отрастать новые листья и появляются цветы.

Побег, являющийся продолжением кисти, оттягивает на себя часть питания, отчего завязавшиеся плоды получаются мелкими и созревают неравномерно. Поэтому такую кисть следует прищипывать.

Но если на улице стоит жара и есть опасность возникновения солнечных ожогов, на этом побеге можно удалить только цветы, а листочки, пусть и небольшие, оставить для притенения созревающих помидоров.

Как часто мы радуемся пышным обильно цветущим детерминантным томатам в теплице и открытом грунте.

Много цветков – много плодов. Но не всегда. Если на детерминантных томатах, растущих в открытом грунте, уже есть 5-7 кистей, а на носу август, и близится похолодание с дождями и туманами, есть смысл прищипнуть боковые побеги или удалить кисть на верхушке, чтобы к концу сезона все завязи стали полноценными плодами.

В теплице цветки на детерминантных и супердетерминантных томатах можно не трогать, а дать им возможность порадовать вас осенним урожаем пусть и не очень сладких плодов. Регулярно стоит удалять на них только пасынки второго порядка, чтобы плоды и на боковых побегах тоже успели вызреть.

Конечно, нам сложно предугадать, какая будет погода, и успеют ли вызреть все плоды на кустах. Поэтому стоит ориентироваться на сами растения: не перегружать завязями слабые кусты, а наиболее сильным томатам только чуть помочь сформировать плоды.