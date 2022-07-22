Дачники рассказали, как добиться пышного цветения георгинов

Большие цветки георгинов самых разных форм и окраски становятся главным украшением сада во второй половине лета и радуют своей неповторимой красотой вплоть до заморозков.

Невозможно получить красивые цветы из некачественных клубней. Не тратьте время и силы на посадку клубней с признаками гнили и болезней. Кроме того, обязательно делите клубни и убирайте лишние почки.

Деление лучше проводить еще осенью после выкапывания. Выкапывают клубни после наступления заморозков, когда цветы отцвели и стебли увяли. Чтобы клубни лучше хранились, за 2-3 недели до выкапывания нужно прекратить полив и выбрать день без осадков.

Георгины предпочитают расти на ровных, солнечных, защищенных от ветра участках. Недостаток света может стать причиной скудного цветения. Постарайтесь выбрать место посадки таким образом, чтобы солнце освещало растение в течение 8-10 часов. В затененных уголках цветки будут мелкими и блеклыми.

Земля под георгинами должна быть влажной. При засушливой погоде им необходим ежедневный полив. При этом на один куст требуется не менее 5 л воды. Чтобы влага дольше сохранялась, не забывайте мульчировать посадки.

Для этого можно использовать торф, перегной или скошенную траву. Как и другие растения, георгины предпочтительнее поливать утром или вечером, но ни в коем случае не во время активного солнца.

Георгины ценят именно за красивые цветы. Если вы не удалите лишних побегов, то получите пышный зеленый куст с минимальным количеством бутонов, т.к. растение будет тратить питательные вещества на набор зеленой массы. Чем раньше вы уберете лишние побеги (достаточно оставить 1-2), тем выше вероятность пышного цветения.

Сами цветки будут крупнее, если вовремя удалять пасынки. У высокорослых сортов также удаляют листья снизу на 20-30 см.

Мощному кусту, который быстро растет, нужно большое количество питательных веществ. Удобрение лучше заложить в лунку еще при посадке. Для этого подойдут перегной или компост с добавлением древесной золы (3-4 л компоста и 2 стакана золы на куст).

Если вы не сделали этого при посадке, то в начале лета подкормите кусты органикой (раствор куриного помета 1:20, или травяной настой 1:5) или азотными удобрениями (например, мочевиной – 30-40 г на 1 кв.м). Но здесь важно учесть нюанс: при избытке азота вы получите много зелени, но мало цветков.

Во время цветения георгины подкармливают смесью суперфосфата (50 г) и сернокислого калия (30 г) на 10 л воды. Заменить это можно зольным раствором (0,5 л золы на 10 л воды), но зольную подкормку придется провести трижды с интервалом в пару недель.

В середине августа начинается закладка новых клубней. В это время однократно подкормите каждый куст 30 г сульфата калия.

Проблему цветения георгинов не решить в один день, но некоторые моменты все еще можно исправить. Главное, примите во внимание правила ухода за растением в будущем сезоне.