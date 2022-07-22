Дачники рассказали о правильном выращивании астр

Астры - красивый цветок, завоевавший сердца многих цветоводов. Продлевает яркость и красоту сада тогда, когда другие растения сбросили свое убранство. Любоваться астрами можно до самых заморозков.

Какие астры бывают:

Выделяют многолетние и однолетние виды этой красавицы, а многообразие сортов поражает воображение.

Однолетние астры. Существует около 5000 сортов однолетников астры, которые абсолютно разнообразны по виду бутонов, окраске и высоте. Разновидности астры дают возможность не ограничивать полет фантазии при декорировании клумбы. Сочетать цветовую гамму и высоту кустов.

Классификация астр по размеру куста:

Карликовые. Не прихотливое, миниатюрное и очень красивое растение. Радуют своим непрерывным цветением все лето до глубокой осени. Заметим, что данный вид не предназначен для срезки, такие цветы идеальное украшение цветников, клумб и бордюрных зон. Многие любители цветов выращивают их в кашпо, вазонах, украшают ими балконы и беседки.

Самые популярные сорта для посадки. Пиноккио — высота растения 15-25 см. в длину, диаметр цветка около 4см., количество цветов на одном кусте примерно 40-50 шт. Цветет с середины лета и до поздней осени.

Лучший вариант выращивания- семенами на рассаду в начале весны. Температура выращивания не менее 20 градусов для комфортного развития рассады. Бордюрная астра — высота куста не превышает 25 см., диаметр цветка 5-7 см. Растение не боится легких заморозков и прекрасно чувствует себя в осенний период. Радует цветением в период августа-октября.

Астра «Лето» — высота куста до 25 см., диаметр цветка около 9 см. Требует внимания со стороны цветоводов, нуждается в подкормке и рыхлении, а также прополке сорняка. Если приложить немного усилий и внимания к этому сорту, то

Низкорослые:

Достигают в высоту около 35 см.,

Популярные сорта:

Вологодские кружева – окраска цветов растения ярко белая, высота примерно 24-26 см., среднее количество соцветий на кусте 12-14 шт. Диаметр цветка 8 см., отличается ранним сроком цветения, радует первым цветением в начале июля месяца.

Олимпиада – цветок нежно-голубого цвета, диаметр соцветия 9 см., на одном кусте формируется порядка 30 цветов. Цветет с середины лета и до поздней осени.

Миледи – низкорослая, крупноцветковая астра, компактная, но достаточно крепкая. Данный сорт имеет несколько видов окраски: белая, красная, розовая, голубая. Красиво смотрится в миксе. Высота растения 35 см., диаметр цветка 10 см.

Используйте рассадный метод посадки. Скарлет – любимый цветок во всем мире, крупные цветы этого сорта притягивают взгляд. Радует своим длительным, ярким цветением. Устойчива к заморозкам и болезням.

Многолетние сорта астр:

Многолетние астры распределяются на высокорослые ( до 1,5 метров ) и низкорослые альпийские ( до 40 см.). Раннецветущие и поздноцветущие многолетние сорта растений. Насчитывает около 600 видов и многообразие сортов и гибридов.

Популярные сорта для посадки: новоанглийская — куст вырастает до 1,5 м в высоту, но из-за крепости не требует подвязывания. Соцветия большие, полумахровые. Поздноцветущее растение ( цветет с сентября до самых заморозков), устойчиво к заморозкам. Цвет астры: белый, розовый, лиловый, фиолетовый.

Сердцевина ярко-желтая.

Кустарниковая – рост цветка не более 60 см. в высоту, форма напоминает шар, диаметр цветка от 4 до 9 см. Данный вид устойчив к морозам, но не терпима к засухе.

Итальянская — высота растения не более 70 см., соцветия в диаметре 5 см., первые цветение происходит в июне-июле.

Какие семена астр выбрать?

Выбор семян астр зависит от потребностей. Многообразие сортов и видов дает возможность воплотить в реальность даже самые смелые желания в декоре балконов, цветников и клумб. Украсить прибордюрную зону выбирают карликовые сорта астр, в середине низкорослые цветы, а задний план украшают высокорослые сорта.

Подготовка семян к высаживанию:

При посеве семян растения предполагается их подготовка, замачивание и проращивание. Семена распределяются на ткани или марле и смачиваются водой. Через несколько дней они проклюнутся и можно будет сажать их в подготовленную почву.

Чтобы будущие растения росли крепкими и не подвергались заболеваниям замочите семена в эпине строго по инструкции.

Как выращивать из семян астры рассаду?

У астры большой вегетативный срок, поэтому рекомендуется цветы выращивать именно рассадой. Учитывайте особенности сорта растения.

Для средней полосы и северных районов выращивание рассады единственный способ полюбоваться красивыми соцветиями.

Выращивание астр в домашних условиях залог дружных всходов этого растения.

Когда сеять семена на рассаду?

Все зависит от сорта астры. Как правило посев начинается в марте-апреле. Обязательно читайте инструкцию на пакетике с семенами. Там вся необходимая информация для того, чтобы не запутаться.

Почва для посевов:

Легкий грунт с рыхлой субстанцией самая лучшая почва для астр. Такой состав легко приобрести в магазине или взять заготовленную с осени почвосмесь. Торф, песок и чернозем идеальный состав для высевания астр.

Почву необходимо прокалить в духовом шкафу или обильно пролить кипятком.