Дачники рассказали о правильном выращивании астр
Астры - красивый цветок, завоевавший сердца многих цветоводов. Продлевает яркость и красоту сада тогда, когда другие растения сбросили свое убранство. Любоваться астрами можно до самых заморозков.
Какие астры бывают:
Выделяют многолетние и однолетние виды этой красавицы, а многообразие сортов поражает воображение.
Однолетние астры. Существует около 5000 сортов однолетников астры, которые абсолютно разнообразны по виду бутонов, окраске и высоте. Разновидности астры дают возможность не ограничивать полет фантазии при декорировании клумбы. Сочетать цветовую гамму и высоту кустов.
Классификация астр по размеру куста:
Карликовые. Не прихотливое, миниатюрное и очень красивое растение. Радуют своим непрерывным цветением все лето до глубокой осени. Заметим, что данный вид не предназначен для срезки, такие цветы идеальное украшение цветников, клумб и бордюрных зон. Многие любители цветов выращивают их в кашпо, вазонах, украшают ими балконы и беседки.
Самые популярные сорта для посадки. Пиноккио — высота растения 15-25 см. в длину, диаметр цветка около 4см., количество цветов на одном кусте примерно 40-50 шт. Цветет с середины лета и до поздней осени.
Лучший вариант выращивания- семенами на рассаду в начале весны. Температура выращивания не менее 20 градусов для комфортного развития рассады. Бордюрная астра — высота куста не превышает 25 см., диаметр цветка 5-7 см. Растение не боится легких заморозков и прекрасно чувствует себя в осенний период. Радует цветением в период августа-октября.
Астра «Лето» — высота куста до 25 см., диаметр цветка около 9 см. Требует внимания со стороны цветоводов, нуждается в подкормке и рыхлении, а также прополке сорняка. Если приложить немного усилий и внимания к этому сорту, то
Низкорослые:
Достигают в высоту около 35 см.,
Популярные сорта:
Вологодские кружева – окраска цветов растения ярко белая, высота примерно 24-26 см., среднее количество соцветий на кусте 12-14 шт. Диаметр цветка 8 см., отличается ранним сроком цветения, радует первым цветением в начале июля месяца.
Олимпиада – цветок нежно-голубого цвета, диаметр соцветия 9 см., на одном кусте формируется порядка 30 цветов. Цветет с середины лета и до поздней осени.
Миледи – низкорослая, крупноцветковая астра, компактная, но достаточно крепкая. Данный сорт имеет несколько видов окраски: белая, красная, розовая, голубая. Красиво смотрится в миксе. Высота растения 35 см., диаметр цветка 10 см.
Используйте рассадный метод посадки. Скарлет – любимый цветок во всем мире, крупные цветы этого сорта притягивают взгляд. Радует своим длительным, ярким цветением. Устойчива к заморозкам и болезням.
Многолетние сорта астр:
Многолетние астры распределяются на высокорослые ( до 1,5 метров ) и низкорослые альпийские ( до 40 см.). Раннецветущие и поздноцветущие многолетние сорта растений. Насчитывает около 600 видов и многообразие сортов и гибридов.
Популярные сорта для посадки: новоанглийская — куст вырастает до 1,5 м в высоту, но из-за крепости не требует подвязывания. Соцветия большие, полумахровые. Поздноцветущее растение ( цветет с сентября до самых заморозков), устойчиво к заморозкам. Цвет астры: белый, розовый, лиловый, фиолетовый.
Сердцевина ярко-желтая.
Кустарниковая – рост цветка не более 60 см. в высоту, форма напоминает шар, диаметр цветка от 4 до 9 см. Данный вид устойчив к морозам, но не терпима к засухе.
Итальянская — высота растения не более 70 см., соцветия в диаметре 5 см., первые цветение происходит в июне-июле.
Какие семена астр выбрать?
Выбор семян астр зависит от потребностей. Многообразие сортов и видов дает возможность воплотить в реальность даже самые смелые желания в декоре балконов, цветников и клумб. Украсить прибордюрную зону выбирают карликовые сорта астр, в середине низкорослые цветы, а задний план украшают высокорослые сорта.
Подготовка семян к высаживанию:
При посеве семян растения предполагается их подготовка, замачивание и проращивание. Семена распределяются на ткани или марле и смачиваются водой. Через несколько дней они проклюнутся и можно будет сажать их в подготовленную почву.
Чтобы будущие растения росли крепкими и не подвергались заболеваниям замочите семена в эпине строго по инструкции.
Как выращивать из семян астры рассаду?
У астры большой вегетативный срок, поэтому рекомендуется цветы выращивать именно рассадой. Учитывайте особенности сорта растения.
Для средней полосы и северных районов выращивание рассады единственный способ полюбоваться красивыми соцветиями.
Выращивание астр в домашних условиях залог дружных всходов этого растения.
Когда сеять семена на рассаду?
Все зависит от сорта астры. Как правило посев начинается в марте-апреле. Обязательно читайте инструкцию на пакетике с семенами. Там вся необходимая информация для того, чтобы не запутаться.
Почва для посевов:
Легкий грунт с рыхлой субстанцией самая лучшая почва для астр. Такой состав легко приобрести в магазине или взять заготовленную с осени почвосмесь. Торф, песок и чернозем идеальный состав для высевания астр.
Почву необходимо прокалить в духовом шкафу или обильно пролить кипятком.
Опубликовано: Ангелина Крент
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