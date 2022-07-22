В столице Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек

13 человек, в том числе ребенок, погибли в результате ожесточенных столкновений между ополченцами в Триполи.

Тринадцать человек, в том числе ребенок, погибли и 30 получили ранения в кровопролитных столкновениях между ополченцами в столице Ливии Триполи.

Боестолкновения между Силами аль-Радаа и Революционной бригадой Триполи начались в ночь с четверга на пятницу и продолжились днем 22 июля после небольшого затишья.

В конфликт в качестве посредника попыталась вмешаться так называемая «бригада 444». Ополченцы разместили машины в буферной зоне на кольцевой развязке Форнай к востоку от Триполи. Но вскоре они подверглись интенсивному огню, сообщает AFP.

По словам представителя Службы скорой помощи и спасения Усамы Али, около шестидесяти студентов были заблокированы в университетском кампусе в своих общежитиях из-за столкновений. Их удалось эвакуировать машинами «скорой помощи».

Сообщается, что жертвы среди мирного населения в Триполи не отмечались уже много лет. Ранее в июне в ходе столкновений был убит сотрудник правоохранительных органов.