В столице Ливии в ходе столкновений погибли 13 человек
13 человек, в том числе ребенок, погибли в результате ожесточенных столкновений между ополченцами в Триполи.
Тринадцать человек, в том числе ребенок, погибли и 30 получили ранения в кровопролитных столкновениях между ополченцами в столице Ливии Триполи.
Боестолкновения между Силами аль-Радаа и Революционной бригадой Триполи начались в ночь с четверга на пятницу и продолжились днем 22 июля после небольшого затишья.
В конфликт в качестве посредника попыталась вмешаться так называемая «бригада 444». Ополченцы разместили машины в буферной зоне на кольцевой развязке Форнай к востоку от Триполи. Но вскоре они подверглись интенсивному огню, сообщает AFP.
По словам представителя Службы скорой помощи и спасения Усамы Али, около шестидесяти студентов были заблокированы в университетском кампусе в своих общежитиях из-за столкновений. Их удалось эвакуировать машинами «скорой помощи».
Сообщается, что жертвы среди мирного населения в Триполи не отмечались уже много лет. Ранее в июне в ходе столкновений был убит сотрудник правоохранительных органов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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