Огородники рассказали, как избавиться от борщевика

Борщевик — ядовитое растение, которое редко, но встречается на дачных грядках. Для человека оно опасно, поэтому садоводы активно стремятся вывести.

На участке мы в основном использовали два метода: скашивание и выкапывание растений. Скашивание — занятие в целом безрезультатное: истощить борщевик таким способом почти нереально, он будет отрастать снова, снова и снова.

Причем растет он гораздо быстрее прочей травы, поэтому в промежутках от покоса до покоса вымахать может такая «каланча», что с моим легоньким триммером уже и не подступишься.

Выкапывание — метод эффективный, но трудоемкий и опасный: высок риск ожогов. К тому же, это хорошо, если речь идет о двух-трех кустах, у нас же счет на десятки — тут не навыкапываешься.



Для переростков, которых вовремя не успели ни скосить, ни выкопать, есть еще один довольно экзотический способ: на цветущий борщевик надевается «шапка» из плотного мусорного пакета и крепко завязывается под соцветием.

Суть метода в том, что после цветения растение погибает, а «упаковка» не дает разлететься семенам. Но это тоже вариант не для массового применения, да и надеть пакет на «голову» трехметрового великана, не получив при этом ожогов, — та еще задачка.

Почему я не применяла гербициды:

Прибегнуть к помощи гербицидов в такой ситуации, вроде бы, логично и правильно. Почему же я не сделала этого раньше? Главная причина — наблюдения за чужим неудачным опытом.

Одна соседка, у которой рядышком такой же рассадник борщевика, лет пять назад купила по рекомендации продавца в магазине какой-то «сильный» гербицид и полила им растущий возле дома сорняк. Результат: пожелтела и погибла вся трава, а борщевик по-прежнему зеленел и продолжал бодро расти.

Какой из этого следует вывод? Правильно: не всякий гербицид способен с этим растением справиться, важно правильно выбрать средство.



Пару лет назад другие односельчане, осваивая заросший борщевиком участок, обработали его другим препаратом. Борщевика не стало, это правда. Но и прочей растительности не стало тоже.

Больше года у них на участке не росло ничего, кроме мха и репейников, которые оказались неубиваемыми и быстро захватили освободившуюся территорию. Делаем второй вывод: мало выбрать сильный гербицид — нужно еще его грамотно применить, чтобы не навредить другим растениям.

Как мое мнение изменилось:

Нынешним летом выбора у меня не осталось: борщевик не только подступил вплотную к забору, но и участок начал заполонять с огромной скоростью. Ни выкашивать, ни тем более выкапывать его мы уже не успевали, и я решилась.

В магазине попросила «что-нибудь посильнее, чтобы от борщевика избавиться», и мне без колебаний вручили коробочку с надписью "Бинарный препарат от борщевика с усилителем действия БорщевикOFF".



Первое испытание прошло в начале июня, и когда зашла речь о тестировании препарата, у меня уже было о чем рассказать. Я стала искренней поклонницей этого замечательного средства и готова рекомендовать его всем, для кого проблема борщевика так же актуальна, как для меня. «БорщевикOFF» действительно работает!

Что такое препарат «БорщевикOFF»:

Высокая эффективность средства обусловлена тем, что «БорщевикOFF» — это не один препарат, а сразу три. Из них по инструкции готовится смесь, которую и используют для обработки сорняков.



Что входит в состав:

«Чистогряд» — гербицид общеистребляющего действия на основе глифосата;

«Линтур» — гербицид системного действия;

«Панэм» — неионогенное поверхносто-активное вещество, применяемое для повышения эффективности гербицидов и средств защиты растений.

«Панэм» улучшает проникновение смеси в листья, уменьшает ее испарение и смывание, что в результате делает препарат более эффективным. «Чистогряд» — гербицид, способный одолеть даже злостные сорняки (вроде пырея, осота, вьюнка, одуванчика и крапивы); «Линтур» не вредит злакам, но обладает широким спектром действия против других трудноискоренимых сорняков и обеспечивает продолжительную защиту от них.



Как любой гербицид, "БорщевикOFF" действует только на вегетирующие растения и не уничтожает семена в почве, поэтому чудес, разумеется, не будет — после одной обработки весь борщевик разом не пропадет, особенно если он рос на этой территории десятилетиями. Но в том, что средство помогает справляться с сорняком на любой стадии роста, я убедилась.



При этом, что для меня важно, окружающие растения сильно не страдают (разумеется, если не лить гербицид «по площадям», а работать точечно, целенаправленно). Попавшая «под раздачу» крапива, конечно, пожухла и усохла, но тотальной гибели всего живого в зоне обработки не происходит.

У шиповника, на листочки которого попали несколько капель гербицида, увяли лишь эти самые листочки — растение в целом не пострадало.