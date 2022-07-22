Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии и на Украине на уровне Минобороны

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вылетел сегодня в Турцию, где в числе прочих вопросов, повел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Во время встречи обсуждалась ситуация в Черноморском регионе, ход СВО на Донбассе, также стороны обсудили положение в Сирии.

Сергей Шойгу отметил в беседе со своим коллегой, что «американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории» Сирии в нарушение всевозможных международных соглашений.

«…на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований», — отметил Шойгу.

Сергей Шойгу также обратил внимание, что из-за санкционной политики США против Сирии в стране создалась ситуация на грани гуманитарной катастрофы.

Одновременно действия США в ряде районов арабской республики сопряжены с откровенным захватом природных ресурсов этого суверенного государства.

Глава Минобороны РФ отметил важность поддержания режима прекращения огня в Сирии.