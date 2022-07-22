Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии и на Украине на уровне Минобороны
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вылетел сегодня в Турцию, где в числе прочих вопросов, повел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
Во время встречи обсуждалась ситуация в Черноморском регионе, ход СВО на Донбассе, также стороны обсудили положение в Сирии.
Сергей Шойгу отметил в беседе со своим коллегой, что «американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории» Сирии в нарушение всевозможных международных соглашений.
«…на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований», — отметил Шойгу.
Сергей Шойгу также обратил внимание, что из-за санкционной политики США против Сирии в стране создалась ситуация на грани гуманитарной катастрофы.
Одновременно действия США в ряде районов арабской республики сопряжены с откровенным захватом природных ресурсов этого суверенного государства.
Глава Минобороны РФ отметил важность поддержания режима прекращения огня в Сирии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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