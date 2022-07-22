Эксперты объяснили, зачем выращивать ядовитый ясенец

Ясенец (Dictamnus) — небольшой род семейства рутовые. Его самый известный представитель — ясенец белый — нередко выращивается как декоративное растение.

Ясенец часто называют Неопалимой купиной, связывая его с известной библейской историей о горящем, но не сгорающем кусте, в котором Бог явился Моисею в пустыне. Да, в этой версии не все гладко, однако у ее сторонников, полагающих, что в древней легенде фигурирует именно ясенец, а вовсе не терновый куст, есть причины для такой уверенности.



Цветущий ясенец выделяет эфирные масла, концентрация которых в воздухе рядом с кустом бывает настолько высокой, что может вспыхнуть огонь — от солнечных лучей или случайно брошенной спички. Эфирные масла быстро сгорают, при этом сам куст остается нетронутым.

Впрочем, в интернете можно отыскать и видео, которые «развенчивают этот миф». Авторы таких роликов, чиркая зажигалкой возле цветущего растения, демонстрируют отсутствие пламени и делают вывод: все сказки, никакого возгорания не происходит, рассказы об огне преувеличены, ясенец безопасен.



Верно, на самом деле, и то, и другое. Весь секрет в погоде. В пасмурную, прохладную погоду ясенец действительно может быть почти безопасным (проверять не рекомендуется!), максимальной концентрации в воздухе эфирные масла достигают под воздействием высокой температуры, в жару, на солнышке.

Однако обжигает ясенец вовсе не случайно вспыхнувшим пламенем.



Сильными ожогами чревато любое соприкосновение с этим растением. И не просто легким покраснением, а волдырями, после которых остаются долго и трудно заживающие язвы.

Коварство ясенца в том, что ожог проявляется не сразу: непосредственно в момент контакта никаких неприятных ощущений не возникает, и бывает, пострадавший долго не может понять, что именно послужило причиной и источником его проблем. Не заподозришь ведь, в самом деле, такого красавца!



Почитайте историю одной из наших читательниц: Страшная, но поучительная история, или Как я в своем прекрасном саду взрастила «цветок-ожог»! — и поверьте, случай далеко не исключительный! Зачем же, в таком случае, садоводы продолжают выращивать на своих участках это опасное растение?

Зачем выращивают ясенец:

Причина станет понятной, если посмотреть на фотографии цветущих кустов. Ясенец — очень красивое и необычное растение с обильным и продолжительным цветением. А какой садовод откажется от привлекательной диковинки в саду? То-то и оно...

Семена ясенца легко найти в продаже, и на упаковке чаще всего даже не упоминаются возможные риски и побочные эффекты, с которыми можно столкнуться при выращивании этой культуры. А многие ли тщательно изучают приглянувшееся растение перед тем, как завести его на даче?



Кстати, некоторые цветоводы-практики ставят под сомнение реальную опасность ясенца. Вот, например, видео, где хозяйка сада, рассказывая о своем любимце, безбоязненно прикасается к нему, поправляет цветущие побеги, теребит листочки.