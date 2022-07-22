Дачники рассказали, какие виды и сорта кровохлебки стоит посадить

Благодаря появившимся новым сортам кровохлебки в последнее время приобрели всеобщую любовь и цветоводов-любителей, и профессиональных дизайнеров.

Род Кровохлебка (Sanguisorba) из семейства Розовые (Rosaceae) насчитывает всего лишь 18 видов многолетних травянистых растений, распространенных в Северном полушарии.

Название рода происходит от латинских слов sanguis («кровь») и глагола sorbeo («поглощаю», «вбираю»), что связано с лечебным свойством растения останавливать внутренние кровотечения.

Несомненный интерес сегодня вызывает не только кровохлебка лекарственная, но и к. канадская, к. тонколистная и др.

Кровохлебка лекарственная:

Кровохлебка лекарственная, или аптечная (Sanguisorba officinalis), родом из Европы, Северной и Западной Азии, Северной Америки. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-8.

Встречается на лугах (в большом количестве — на заливных), полянах, среди кустарников, по берегам водоемов, окраинам болот, а также по выходам известняков и обочинам дорог почти по всей территории, кроме Арктики и зоны пустынь.

Это многолетнее травянистое короткокорневищное растение с прямостоячими ребристыми красноватыми, вверху разветвленными полыми стеблями высотой до 1,2 м и шириной 60 см. Листья длиной до 50 см, непарноперистые, с 7-25 удлиненно-яйцевидными или эллиптическими пильчато-зубчатыми листочками, темно-зелеными сверху и сизоватыми снизу; прикорневые листья собраны в розетку.



Цветки мелкие, безлепестковые, темно-красные до черно-пурпуровых (чашелистики); собраны в овальные, яйцевидные или овально-цилиндрические головчатые соцветия. Цветет с июня до сентября. Плоды — орешки; созревают в августе-сентябре.

Декоративные сорта кровохлебки лекарственной:

'Tanna' — высотой 80 см; соцветия цилиндрические, темно-красные.

'Pink Tanna' — высотой 60-90 см, шириной 30-60 см, соцветия розовые.

'Chocolate Tip' — высотой 90-120 см, шириной 60-90 см; соцветия шоколадно-бордовые.

Кровохлебка канадская:

Кровохлебка канадская (Sanguisorba canadensis) родом с северо-востока Северной Америки. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-8.

Раскидистый короткокорневищный многолетник с прямостоячими простыми или разветвленными стеблями высотой до 2 м и шириной до 1 м. Листья непарноперистые, опушенные, длиной до 25 см, с 7-17 продолговато-ланцетными или овальными листочками.

Цветки мелкие, белые, собраны в пушистые колоски, похожие на бутылочные ершики, длиной до 20 см. Цветет с середины лета и до середины осени.

Кровохлебка хакусанская:

Кровохлебка хакусанская (Sanguisorba hakusanensis) родом из Кореи, Японии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-8.

Густой короткокорневищный многолетник высотой и шириной по 60-90 см. Листья непарноперистые, сине-зеленые, с волнистыми краями листочков. Цветки мелкие, розовые или розовато-фиолетовые; собраны в пушистые свисающие соцветия. Цветет с середины лета и до середины осени.



Интересен сорт 'Lilac Squirrel' высотой 60-90 см, шириной 60 см; цветки лиловые или вишнево-розовые; цветет с июля по сентябрь. Растения иногда могут достигать 120-160 см, тогда у них проявляется склонность к полеганию от ветра и дождя, поэтому нуждаются в опоре и подвязке.

Кровохлебка тупая:

Кровохлебка тупая (Sanguisorba obtusa) родом из Японии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9. Короткокорневищный многолетник с прямыми стеблями, разветвленными на концах, высотой и шириной по 60 см.

Листья непарноперистые, длиной до 40 см, с 13-17 серо-зелеными продолговато-эллиптическими, почти сидячими листочками. Цветки насыщенно-розовые, собраны в пушистые соцветия.

Кровохлебка тонколистная:

Кровохлебка тонколистная (Sanguisorba tenuifolia) родом с Дальнего Востока России, из Японии, Китая, Кореи. Зимостойкость (по данным USDA) соответствует зонам 4-8. Ее считают природным гибридом, который вобрал в себя черты к. лекарственной и к. мелкоцветковой.

В природе предпочитает сырые луга. По форме листьев и соцветий она ближе к кровохлебке мелкоцветковой.

Рыхлый короткокорневищный многолетник высотой 150-180 см. Листья непарноперистые с длинными узколанцетными или линейными листочками с суженным основанием. Цветки мелкие — розовые, малиновые, белые, собраны в цилиндрические колосовидные изогнутые соцветия длиной до 7 см. Цветет в августе.

Декоративные сорта и разновидности кровохлебки тонколистной:

Белоцветковая разновидность (Sanguisorba tenuifolia var. alba) — высотой 150-180 см, шириной 60-90 см; соцветия белые.

Разновидность с пурпурными цветками (Sanguisorba tenuifolia var. purpurea) — высотой 1,8-2,1 м; цветки темно-красные.

'Strawberry Frost' — растение высотой 60 см (в цветении — 120 см); соцветия белые с клубнично-розовым оттенком.

'Pink Elephant' — высотой 90-150 см, шириной 30-60 см; соцветия розовые.

Посадка и уход:

Кровохлебки хорошо развиваются и цветут на солнечных и полузатененных местах участка. К почвам не требовательны, но предпочитают плодородные, влажные, хорошо дренированные, с щелочной реакцией.

Их можно выращивать на одном и том же месте без потери декоративности в течение 8 лет. Никаких серьезных проблем с насекомыми или болезнями не замечено. Более высоким растениям может потребоваться опора или другая поддержка.



Для поддержания декоративности после цветения засохшие листья своевременно удаляют. На передний план перед кровохлебкой лучше посадить травянистый многолетник или однолетник пониже (эхинацею, рудбекию, циннию и др.), чтобы они несколько завуалировали ее небольшой недостаток.