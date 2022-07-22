Пекин жестко раскритиковал Литву за приглашение делегации Тайваня
Пекин выразил официальный протест, после приема делегации Тайваня, которую организовал Вильнюс в пятницу 22 июля.
Глава тайваньской делегации, спикер парламента Ю Си-кун назвал члена ЕС Литву «смелой страной» за открытие тайваньского посольства в Вильнюсе в прошлом году.
КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и регулярно выступает против любых признаков международной легитимации демократического острова.
«Китай выражает решительный протест и твердое возражение», — заявили в дипломатическом представительстве Китая в Литве в ответ на прошедший визит: «Китай призывает Литву уважать политическую приверженность принципу одного Китая, а не подавать неверный сигнал сепаратистским силам на Тайване», - отметили там.
Вильнюс и Тайбэй в свою очередь заявляют, что развивают экономические и культурные связи и не имеют официальных дипломатических отношений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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