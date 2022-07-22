Дачники рассказали, как поливать виноград и сколько воды ему нужно

Любому, даже начинающему садоводу очевидно, что при недостатке воды ни одно растение нормально существовать не сможет, тем более не даст хорошего урожая.

Потребность в поливах:

Опытные виноградари никогда не поливают по инструкции. Они смотрят на конкретные кусты и условия года: недольешь — урожай не доберешь, перельешь — ягоды могут растрескаться, лоза хуже вызреет. Для полива у них налажено все необходимое, и труда на этот процесс уходит немного.



Дачники же чаще смотрят на небо. На многих участках воду приходится добывать вручную, а томаты с огурцами как-то ближе и понятнее. Накорячишься на грядках — и уже не до винограда!

Но с чувством долга не поспоришь, и в виноградник тоже что-то выливают. А нужно ли было? Полив (особенно на юге) — «богатейший источник» дурной работы. Рассмотрим главные условия, которые не вредно учесть, чтобы не поливать без толку.

Ваши амбиции и цели:

Виноградник, выращиваемый для своих нужд, в нормальный год и на юге может обойтись без полива. Достаточно уменьшить нагрузку кустов да укрыть землю растительными остатками. Рыночный виноградник должен отдавать максимум. Он поливается строго в нужное время и в нужном количестве.

Содержание почвы:

Сильнее всего стабилизирует влажность почвы толстая органическая мульча. Для дачников и лентяев — идеальный выход! Она уменьшает потребность в поливах вдвое как минимум. Мульчированный участок в «пасмурной зоне» или Сибири на проницаемой подпочве можно вообще не поливать.



Наоборот, голая почва сводит поливы практически к нулю. Она испаряет воду быстрее, чем впитывает. Для справки: большое и тяжелое ведро воды, вылитое на маленький квадратный метр, — это максимум 3-4 см промоченной почвы!

На юге это ведро улетает в воздух за день, максимум за два. Важно и то, что соли, вылитые с водой, при этом остаются в почве. А вода в кубанских скважинах солонее речной в 20-40 раз!

Способ полива:

Подпочвенный полив — в укрытые траншеи и шурфики — требует при равном эффекте в 2-3 раза меньше воды, чем полив на поверхность голой почвы.

Климат:

Южные виноградники с открытой почвой в обычный год поливаются 3-4 раза, а виноградники севера и Сибири — раз или два. В «пасмурной зоне» винограду полив не нужен, разве что в самые сухие годы.

Почва и подпочва:

Проницаемая подпочва на юге — важный источник влаги. Если при этом грунтовые воды недалеко, виноград может обходиться без поливов даже в Волгограде. В северных зонах и Сибири подпочва слишком холодная, и корни в нее не опускаются. Благо и осадков на севере больше.

Погода:

После сильного, продолжительного дождя, дошедшего до корней, южный виноград не нуждается в поливе минимум 2 недели, а под мульчей — месяц. Если осень и зима были сухими, будет полезен весенний полив во время пробуждения почек.

Сооружения:

Виноград, распространивший корни под отмосткой двора, уцепившийся за фундамент, растущий рядом с летним душем, сливом, ручьем, в поливе обычно не нуждается. А если ему «повезло» оказаться возле канализации, выгребной ямы туалета, рядом с курятником или коровником, он начинает жировать еще и от избытка азота.

Сорта:

Крупноплодные столовые сорта обычно нуждаются в дополнительном поливе во время налива ягод. Ранние обходятся двумя поливами за лето, средние и поздние — тремя, хотя, если август сухой, для поздних не вреден и четвертый. Технические сорта при перегрузе несколько меньше страдают от недостатка воды, чем столовые.

Полив не вовремя — полив во вред:

Больше всего воды (50%) виноград тратит на налив ягод. Если в это время будет дефицит во влаге, ягоды могут затвердеть и остановиться в росте. Меньше всего (5%) воды потребляется при цветении.



На весенний рост побегов расходуется примерно 20%, причем половина этой воды тратится на испарение с еще не затененной почвенной поверхности. До цветения виноград успевает отрастить половину прироста и израсходовать почти весь зимний запас влаги.

Лето:

В нормальные годы виноград на юге рекомендуют поливать ежемесячно, начиная с момента завязывания ягод. Поливать чаще, но меньше — сизифов труд: почти все вылитое испаряется и не доходит до корней.

Показатель уже наступившего дефицита влаги — выпрямление коронок побегов раньше остановки роста (на юге рост тормозится с середины сентября).



После того как ягоды набрали свой размер, или за 3-4 недели до созревания все поливы прекращают, иначе куст будет продолжать расти, не успеет затормозиться и подготовить ткани к зиме.

Ученые ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко заметили: неполивные виноградники в целом более зимостойки, чем поливные. Кроме того, многие сорта, созревая или уже созрев, растрескиваются от избытка влаги. Тут не просто прекращай поливы — копай водоотводные канавки, накрывай почву черной пленкой и молись, чтобы не было дождей!

Осень:

Незадолго до обрезки и укрытия делается обильная влагозарядка. Почва виноградника обязательно должна уйти в зиму влажной. Это главная защита грунта от промерзания, а также «пожарный запас» влаги на весну.

Влагозарядный полив не делается только в мокрую осень. Все это — в традиционной культуре с открытой почвой. Как видите, расход воды огромен. Но у любителей есть все возможности избежать его.