Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российского продовольствия

Глава Минобороны России Мергей Шойгу встретился в Турции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутрришем.

Во время встречи была обсуждена гуманитарная ситуация в зоне проведения СВО.

Также на встрече был принят меморандум о содействии ООН поставкам российского продовольствия на мировые рынки.

Как отметил Сергей Шойгу, подписанное соглашение означает включение ООН к решению вопроса о снятии санкций на поставки на мировой рынок российского продовольствия и удобрений.