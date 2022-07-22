Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российского продовольствия
Глава Минобороны России Мергей Шойгу встретился в Турции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутрришем.
Во время встречи была обсуждена гуманитарная ситуация в зоне проведения СВО.
Также на встрече был принят меморандум о содействии ООН поставкам российского продовольствия на мировые рынки.
Как отметил Сергей Шойгу, подписанное соглашение означает включение ООН к решению вопроса о снятии санкций на поставки на мировой рынок российского продовольствия и удобрений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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