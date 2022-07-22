Огородники рассказали, помогает ли полив теплой водой увеличить урожай

Один из важных, а может быть, важнейших агротехнических приёмов — это своевременный полив огорода. В этом деле имеют значение не только нормы, сроки и способы, но и требования культур к температуре водицы.

Будет дождь – будет и рожь (поговорка):

Большого урожая без полива ожидать не стоит. Без необходимого количества влаги не нальются томаты, будут горчить огурцы, корнеплоды уйдут в «стрелку», капуста не начнёт завязывать кочаны, а с перцев и баклажанов и вовсе осыпятся цветки и завязь.

Но чтобы достичь отменных результатов, поливать нужно вовремя и правильно.

Действительно ли теплая вода важна для растений:

Одна из характерных черт огородника — склонность впадать в поистине средневековое мракобесие.

Мы сеем корнеплоды исключительно в День корня, пропариваем семена перед посадкой для верности в семи протравителях, считаем, что классическая музыка в теплице улучшает завязь томатов, а тяжёлый рок и вообще шум, наоборот, приводят к образованию уродливых плодов.

Верим, что есть сорт вьющейся супер-урожайной клубники и непременно хотим иметь в цветнике розу с синими лепестками. Среди многих тем, вызывающих ожесточённые споры и в среде матёрых огородников, и у неофитов, выделяется вопрос о температуре воды для полива: можно ли поливать растения холодной водой?

Вредно, полезно или всё равно?

Есть мнение, что холодная влага губительна для растений. Что поливная вода с температурой ниже +15°С угнетает полезные микроорганизмы и дождевых червей, провоцирует развитие заболеваний, приводит к образованию уродливых корнеплодов моркови и даже может стать причиной гибели тыквенных — огурцов и кабачков.

Рассмотрим все «за» и «против». Основной аргумент сторонников теории «всё равно какой водой поливать» — в природе никто не греет дождевую воду. Это действительно так. За исключением того, что по-настоящему холодные осадки начинаются лишь поздней осенью, а летняя вода с неба совсем не сравнима с ноябрьскими дождями.



В холодной почве у растений снижается способность усваивать некоторые питательные вещества и возможно отмирание периферийных тонких корешков. Как следствие, ослабленное и «голодное» растение становится лёгкой добычей вредителей всех мастей.