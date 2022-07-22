Дачники рассказали, как выбрать и вырастить саженцы плодовых деревьев

Стабильно высокие урожаи плодовых деревьев в первую очередь зависят от верно подобранных и грамотно высаженных саженцев.

Время посадки саженцев плодовых деревьев зависит непосредственно от региона нашей страны. К примеру, в южной части это необходимо делать осенью, а вот в более северной части, средней полосе оптимальный срок высадки – это весна.

Самый безопасный вариант приобретения саженцев – это питомник растений, так как в этом случае вы получаете ряд преимуществ:

Посадочный материал будет именно таким, какой вы выбираете, а на рынке такой гарантии получить невозможно.

Полностью исключается возможность купить саженцы не своего региона. К примеру, сорт груш, яблок, абрикос или слив, который подарит богатый урожай в Краснодаре, не имеет смысла выращивать в Сибири.

Такой подход применяют нечестные продавцы, которые заведомо знают, что маленькие деревца просто не в состоянии пережить первые суровые морозы.

Закрытые корни. Приживаемость таких растений проходит легче, безболезненнее и быстрее. Деревья быстрее начинаю расти, так как саженцы выращиваются в пластиковых мешках или контейнерах, и при этом они даже не пересаживаются, а просто переваливаются в грунт. И что главное – корневая система при этом остается сохранной, не получая никаких травм.

Получение быстрого урожая, так как в емкостях с почвой можно приобрести саженцы, которым уже более 4-х лет.

Отличная возможность выбрать молодые деревца на ваш выбор с закрытой или открытой корневой системой.

Когда нет возможности купить саженцы в питомнике, то, естественно, остается только рынок. Это не очень хороший вариант, так как риск обмана максимальный. Приобретать саженцы в этом случае лучше всего у знакомых или у хорошо проверенных продавцов.

Прежде всего нужно обратить внимание на мероприятия, принятые для сохранности корней от чрезмерного высыхания. Хорошо, когда вся корневая система обвязана, обмакнута в глиняной болтушке и находится в пакете. В крайнем случае корни должны находиться в воде.

Лучше всего покупать саженцы, которым не более 2-х лет. Более старшие деревца с незакрытыми корешками приживаются тяжелее.

Обязательно смотрите на корни – они должны быть здоровыми, со скелетными корешками и обязательно большим количеством обрастающих. Исключаются всякие узелки, наросты и пр. Минимальное количество скелетных корней – 3 и более. На срезах корни должны быть влажными и светлыми.

У здоровых саженцев не менее 3-х боковых веточек, расположены равномерно, растут по основанию к стволу под углом в 45°. Кора всего растения гладкая. Обязательно нужно обращать внимание на концы веток, так как это индикатор содержания влаги.