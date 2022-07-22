Marlboro, Philip Morris и ряд других сигарет вскоре уйдут с российского рынка

Американская табачная компания Philip Morris, производящая Marlboro, Philip Morris, Parliament и ряд других сигарет, планирует уйти с российского рынка до конца 2022 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Яцек Ольчак в интервью издательства Bloomberg Television. Отметив, что компания прилагает все усилия по выходу с российского рынка, однако это произойдет не раньше следующего квартала.

Ольчек добавил что это «довольно сложный процесс».

Представители компании ещё в марте заявили, что они работают над вариантами выхода из России в связи с протестами по поводу вторжения в Украину. Это большой шаг для ключевого рынка, который принес 6% выручки компании в прошлом году.

Решение уйти с такого обширного рынка для компании было тяжелым шагом. Определённо Philip Morris потеряет весомую часть возможной прибыли.

Сложным уход компании будет и для российских потребителей табачных изделий, так как компания производила большинство известнейших марок сигарет.

Ранее в четверг Philip Morris сообщила о финансовых результатах за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, поскольку компания продала больше своих табачных изделий с подогревом IQOS и получила прибыль от повышения цен на сигареты. Компания также повысила прогноз прибыли на год.