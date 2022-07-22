Рики Мартину больше не грозит тюремный срок, дело против него закрыто
21 июля суд Пуэрто-Рико закрыл дело против Рики Мартина. Представитель судебной власти сказал, что заявитель добровольно отказался от своих требований, никаких дальнейших процедур не требуется.
В начале июля в отношении поп-звезды был вынесен запретительный судебный приказ в связи с домашним насилием. Тогда полиция отказалась называть имя заявителя.
Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что заявителем был 21-летний племянник Мартина, сын его сестры. Он утверждал, что 7 месяцев встречался с певцом.
По слова заявителя, двумя месяцами ранее они расстались, но Мартин не смирился с этим. Он якобы приходил к дому племянника, постоянно звонил ему, поэтому тот обратился за судебной защитой.
Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, сторон присутствовали на нем виртуально. Юристы Рики Мартина заявили, что их предположения подтвердились: суд не продлил охранный ордер.
Юристы также подчеркнули, что обвинение изначально было ложным и ничем не подтверждалось.
После оглашения решения суда Рики Мартин сказал, что стал жертвой лжи, и атака исходила от члена семьи.
Он пожелал племеннику всего наилучшего, но отметил, что данная ситуация навредила ему лично, а также его мужу, детям и родителям.
Опубликовано: Светлана Репина
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