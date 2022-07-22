Рики Мартину больше не грозит тюремный срок, дело против него закрыто

21 июля суд Пуэрто-Рико закрыл дело против Рики Мартина. Представитель судебной власти сказал, что заявитель добровольно отказался от своих требований, никаких дальнейших процедур не требуется.

В начале июля в отношении поп-звезды был вынесен запретительный судебный приказ в связи с домашним насилием. Тогда полиция отказалась называть имя заявителя.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что заявителем был 21-летний племянник Мартина, сын его сестры. Он утверждал, что 7 месяцев встречался с певцом.

По слова заявителя, двумя месяцами ранее они расстались, но Мартин не смирился с этим. Он якобы приходил к дому племянника, постоянно звонил ему, поэтому тот обратился за судебной защитой.

Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, сторон присутствовали на нем виртуально. Юристы Рики Мартина заявили, что их предположения подтвердились: суд не продлил охранный ордер.

Юристы также подчеркнули, что обвинение изначально было ложным и ничем не подтверждалось.

После оглашения решения суда Рики Мартин сказал, что стал жертвой лжи, и атака исходила от члена семьи.

Он пожелал племеннику всего наилучшего, но отметил, что данная ситуация навредила ему лично, а также его мужу, детям и родителям.