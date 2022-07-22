В USA Today рассказали, чем различается коронавирус у Трампа и Байдена

Джо Байден стал вторым президентом США, заразившимся коронавирусом. У его предшественника Дональда Трампа тоже было это заболевание. Но разница очевидна.

Байден полностью вакцинирован. Когда у Трампа оказался положительный тест на COVID-19, вакцин еще не было, а лечение было ограниченным.

Уровень кислорода в крови Трампа упал до опасного уровня. Он был госпитализирован и получал экспериментальное лечение антителами и стероидами.

У Байдена легкие симптомы. Он принимает Паксловид, который доступен для домашней противовирусной терапии с декабря прошлого года. Лекарство снижает риск тяжелого течения болезни.

Администрация Байдена куда более прозрачна в отношении его положительного теста. Трамп, который долго выражал сомнения по поводу коронавируса, сообщил о своем заражении только 2 октября, хотя его тест оказался положительным 26 сентября.

Это случилось за 3 дня до президентских дебатов с Байденом. Трамп сделал еще один тест и получил отрицательный результат. Но повторное тестирование 1 октября оказалось положительным.

Белый дом никогда не раскрывал первоначальный положительный результат теста Трампа. А Трамп отрицал, что был болен перед президентскими дебатами, назвав сообщение «фейковой новостью».

Белый дом опубликовал 21-секундное видео, в котором Байден сказал о своем тесте и успокоил нацию. Это случилось всего через несколько часов после получения положительного результата тестирования.