В USA Today рассказали, чем различается коронавирус у Трампа и Байдена
Джо Байден стал вторым президентом США, заразившимся коронавирусом. У его предшественника Дональда Трампа тоже было это заболевание. Но разница очевидна.
Байден полностью вакцинирован. Когда у Трампа оказался положительный тест на COVID-19, вакцин еще не было, а лечение было ограниченным.
Уровень кислорода в крови Трампа упал до опасного уровня. Он был госпитализирован и получал экспериментальное лечение антителами и стероидами.
У Байдена легкие симптомы. Он принимает Паксловид, который доступен для домашней противовирусной терапии с декабря прошлого года. Лекарство снижает риск тяжелого течения болезни.
Администрация Байдена куда более прозрачна в отношении его положительного теста. Трамп, который долго выражал сомнения по поводу коронавируса, сообщил о своем заражении только 2 октября, хотя его тест оказался положительным 26 сентября.
Это случилось за 3 дня до президентских дебатов с Байденом. Трамп сделал еще один тест и получил отрицательный результат. Но повторное тестирование 1 октября оказалось положительным.
Белый дом никогда не раскрывал первоначальный положительный результат теста Трампа. А Трамп отрицал, что был болен перед президентскими дебатами, назвав сообщение «фейковой новостью».
Белый дом опубликовал 21-секундное видео, в котором Байден сказал о своем тесте и успокоил нацию. Это случилось всего через несколько часов после получения положительного результата тестирования.
Опубликовано: Светлана Репина
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