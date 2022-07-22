Зеленский: Украина теряет в день тридцать единиц личного состава
Президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью The Wall Street Journal раскрыл потери ВСУ в СВО на Украине.
В пятницу, 22 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской деловой газете The Wall Street Journal, где поделился с интервьюером успехами ВСУ в ходе СВО.
Согласно заявлению Зеленского, ежедневно численность личного состава украинской армии сокращается в среднем на тридцать человек, которые погибают в ходе боевых действий против РФ, а также двести пятьдесят солдат ВСУ получают ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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