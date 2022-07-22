Эксперты рассказали о лечебных свойствах конского каштана

Конский каштан – растение, растущее в дикой природе и обладающее целебными свойствами. На него основе готовят разные лечебные и косметические средства. В пищу плоды каштана не употребляют, несмотря на богатый химический состав.

Конский каштан – растение, относящееся к семейству Конскокаштановых. Представляет собой деревце с раскидистой, куполообразной кроной. В высоту достигает 36 метров. Ствол обладает цилиндрической формой, мощной корневой системой, покрыт корой темного коричневого оттенка.

Листочки дерева сложные, слегка зубчатые, расположены на длинных черешках. Цветочки белого окраса, собраны в метелки конусовидной формы. Размер соцветий составляет не более 30 см. На цветках имеются вкрапления желтоватого оттенка.

Конский каштан не зря славится своими полезными свойствами. Ведь внутри него содержится большое количество ценных компонентов, которые необходимы организму человека и помогают поддерживать здоровье в хорошем состоянии.

Лечебные свойства конского каштана:

Устраняет отеки тканей

Подавляет воспалительный процесс.

Снижает свертываемость крови.

Уменьшает вязкость крови, предотвращает формирование тромбов.

Укрепляет сосудистые стенки, делает их наименее проницаемыми.

Нормализует уровень кислотности желудка.

Снимает спазмы тканей.

Приводит в норму работу желчного пузыря.

Уменьшает болевой синдром.

Стабилизирует функционирование печени и сердца.

Увеличивает тонус вен.

Улучшает кровообращение в организме.

Понижает артериальное давление.

Расширяет кровеносные сосуды.

Нормализует уровень холестерина в крови.

Восстанавливает пищеварительный процесс.

Конский каштан используется при лечении следующих заболеваний:

Варикозное расширение вен. Патология характеризуется истончением стенок сосудов, образованием венозных узлов. Растение помогает укрепить сосудистые ткани, способствует рассасыванию узлов, предупреждает формирование тромбов.

Патологии дыхательных органов. На основе каштана готовят настои и отвары для промывания носовых ходов, полоскания горла. Средства оказывают хорошее антисептическое, противовоспалительное действие, ускоряя выздоровление.

Заболевания пищеварительных органов. Конский каштан помогает в лечении гастрита, язвенной болезни, воспалений слизистой ЖКТ.

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Растение борется с атеросклерозом, высоким уровнем холестерина в крови, устраняет отеки, способствует рассасыванию тромбов.

Суставные и мышечные патологии. Средства на основе каштана снимают спазмы, уменьшают боль, подавляют воспаление. Все это помогает в терапии артрита, ревматизма, невралгии.

Маточные кровотечения у женщин. Растение оказывает кровоостанавливающее действие.

Воспаления половых органов у женщин. Трава позволяет подавить воспалительные процессы в матке, яичниках.