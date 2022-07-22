Дачники рассказали, как подготовить розы к зиме

Начиная со второй половины августа розам перестают давать подкормки, в которых присутствует азот.

Почву в розарии прекращают рыхлить, поливы сокращают или сводят на нет (при дождливой осени).

С сентября месяца побеги на розах после цветения не обрезают, плодам дают завязываться. После того как цветок потеряет свою привлекательность, удаляют лишь лепестки. Тем самым способствуют вызреванию древесины побегов и лучшей их зимовке.

С октября месяца в средней полосе России снимают с опор плетистые розы, начинают постепенно пригибать побеги кустовых.

Для придания побегам горизонтального состояния удобно пользоваться шпильками из электродов для сварочных работ или невысокими парниковыми дугами.

Если розы высажены в смешанные цветники, то к срокам окончательного укрытия роз все другие растения должны быть срезаны (многолетники) или убраны (однолетники). Исключение составляют такие растения как бархатцы или настурция, они содержат в себе фитонциды, которые ведут борьбу с патогенной флорой.

К первым стабильным заморозкам подготавливают отрезы укрывных тканей, пленку, доски или другие материалы, в зависимости от того какой способ укрытия практикуют.

Если стояла теплая сухая осень, проводят подзимний влагозарядковый полив из расчета 10 литров на 1 кв м розария или цветника.

Источник: https://agronom.guru/sadovodstvo/klumbyi-i-tsvetniki/gotovim-rozy-k-zime