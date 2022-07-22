Дачники рассказали, как ухаживать за рассадой душистого горошка

В мире огромное количество цветов, и порой садоводы попросту не могут выбрать сорта, которые украсят их дома и сады.

Это растение относится к роду Чина семейства Бобовые. Часто можно услышать второе название – Чина. Его естественная среда обитания – средиземноморье. Культура берет начало от Сицилии и распространяется до острова Крит. Часто можно встретить в средней полосе России.

История открытия и распространения душистого горошка берет свое начало несколько столетий назад. Точнее будет сказать в XVIII веке. Он был обнаружен совершенно случайно, когда сицилийский монах прогуливаясь, наткнулся на неизвестную траву под стенами монастыря.

Он был поражен приятным запахом, который распространял неизвестный цветок, поэтому собрав семена, отправил их своему хорошему другу в Англию. Вскоре селекционерами было выведено несколько новых сортов и эти растения покорили ту эпоху.

После этого его начали активно выращивать и, благодаря усердной работе селекционеров и ботаников, и сегодня начитывается более 1000 видов душистого горошка, которые в свою очередь классифицируются на отдельные группы.

На данный момент селекционеры продолжают выводить новые разновидности этого растения. Чаще всего садоводы и дачники выращивают однолетние виды. Но помимо этого возможно культивирование многолетних разновидностей горошка.

Размер зависит от вида. От 20 см полукарликовых типов и закачивая гигантскими сортами, достигающие 3,5 м в высоту. Растение хватается за опору своими цепкими лиановидными листьями и произрастает вверх, заполняя пустующую территорию.

Удивительно то, что каждый класс обладает своим универсальным ароматом. В природе можно встретить цветы любого окраса, за исключением желтого. Еще одним специфическим качеством считается то, что тот или иной вид невозможно скрестить друг с другом.

Как правило, взращивание этого незаурядного цветка в домашних условиях не занимает особо длительного времени, однако применение такого способа позволяет наблюдать ранее цветение.

Сажать растение позволительно, и в летнее, и в зимнее время. Сроки посадки определяются с учетом региона и способа высадки. Перед непосредственной посадкой почву необходимо обработать растворами против паразитов. Семена рекомендуется высевать за месяц до посадки в грунт.

Следует подготовить необходимое оснащение, выждать благоприятное время и соблюдать последовательность алгоритма высадки.

Посев производят в конце марта или начале апреля. Период цветения приходится на июль и продолжается до начала заморозков.

Сперва надо подобрать емкость. Так как у них длинный корень, то неплохо подойдут пластиковые или торфяные стаканчики объемом 200-250 мл. На дне емкости обязательно должны быть дренажные отверстия. При отсутствии их необходимо сделать.

После посева растение нуждается в тщательном уходе. И поэтому соблюдение всех мер и правил обеспечивает благоприятную среду для роста.

Ростки появляются через несколько недель после посадки. Клубеньки начинают формироваться при небольшом перепаде температуры, поэтому рассаду переносят в более прохладное помещение и снимают укрытие. Температура должна составлять от +15 до +17 градусов.

Из-за того, что он весьма чувствительный, о пикировке не должно идти и речи. Любые манипуляции, осуществляемые с его корнями, могут привести к травме, поэтому корневую систему лучше не трогать.

А вот подкормки не помешают. В данном случае отлично подойдут минеральные удобрения. Раствор Кемиры оказывает благоприятное влияние на рост.

Когда покажутся первые три листочка, верхушку прищипывают для увеличения побегов.

При правильном и своевременном уходе и соблюдении всех правил, можно легко добиться благоприятных результатов. А после этого смело переходить к следующей части: высадке в открытый грунт.