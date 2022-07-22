Дачники рассказали о полезных свойствах жимолости
Не все видели многолетний кустарник с сине-чёрными ягодами под названием жимолость. Полезные свойства и противопоказания плодов, между тем, были давно изучены: ягоду используют в лечебных целях, косметологических и кулинарном деле.
К удивлению многих, жимолость обладает рядом преимуществ. Оптимальное содержание глюкозы, витаминов, фруктозы, органических кислот, калия, магния, алюминия, фосфора, кальция, йода, меди, марганца и различных спиртов в сочетании с низкой калорийностью делает ягоду желанным гостем на столе.
Витамин С присутствует в плодах в большой концентрации, что ставит жимолость в один ряд с лимоном и клубникой.
Интересно, что состав напрямую зависит от региона и района произрастания. Сухой климат уменьшает кислотность, но увеличивает содержание сахаров, а дубильные вещества заметно добавляют горечи к вкусу.
При выращивании кустарника во влажном климате увеличивается количество витамина С, что делает вкус кислее. В 100 г ягод содержится 42 калории.
Что такое жимолость мы разобрались. Но чем она полезна? Оказывается, в лечебных целях в ход идёт почти каждая часть растения: и сами плоды, и листья, и стебли, и даже цветы. В почках содержится много крахмала, плоды богаты эфирным маслом и карбольными соединениями, улучшающими метаболизм и повышающими иммунитет.
Плоды кустарника помогают организму в регуляции физиологических процессов, нормализации работы многих систем, в особенности после сбоя от недостатка витамина В12. Содержащаяся в ягоде фолиевая кислота помогает в развитии кровеносной и иммунной системы. Приём жимолости полезен при воспалениях, бактериальных инфекциях, опухолях.
Чем полезна ягода жимолости для мужчин, так это количеством селена, ответственного за работу половой системы и улучшающего процесс образования сперматозоидов. Мужчинам, которые пренебрегают правильным питанием и приёмом витаминов, жимолость окажет огромную услугу.
Не менее ценным окажется восстановительная способность плодов — уставшим представителям сильного пола обязательно надо восстанавливать силы после тяжёлого рабочего дня.
Всегда заботящаяся о красоте женщина будет рада ощутить полезные свойства жимолости при минимуме противопоказаний. Приём ягоды влияет на здоровье волос и свежесть кожи и, что важно, замедляет процессы старения в организме.
Несмотря на безобидность жимолости, вводят ягоду в прикорм с 9 месяцев. Не будет хуже, если не спешить и дать малышу познакомиться с новым вкусом в полтора года. Первый приём рекомендован в виде чайной ложки сока, постепенно увеличивая его количество. Затем переходят на пюре.
За состоянием ребёнка важно наблюдать и прекратить приём при изменении стула, появлении высыпаний на коже, изменении в поведении и состоянии. Сонливость и повышение температуры — неблагополучная реакция на ягоду, хоть и очень редкая.
Витаминный состав окажет пользу растущему организму, поэтому вопрос, можно ли есть жимолость, имеет один ответ: нужно, но в небольших количествах.
Опубликовано: Ангелина Крент
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