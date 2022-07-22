Белый дом: США не будут поставлять Украине ракеты для HIMARS с дальностью 300 км
Пресс-служба Белого дома уведомляет, что США не намерены предоставлять Украине ракеты для HIMARS с дальностью 300 километров.
Советник Джо Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан утверждает, что Вашингтон не станет поставлять Украине ракета для "Химарс" с дальнобойностью в 300 километров. Данные системы называются ATACMS и технически позволили бы ВСУ наносить удары по Крыму.
Примечательно, что накануне председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о передаче ракет ATACMS украинским военным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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