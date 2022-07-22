Дачники рассказали о лечебных свойствах конского щавеля

Конский щавель – растение, которое можно встретить в дикой природе во многих местностях. Культура относится к сорной траве, но при этом обладает полезным свойствами и используется при приготовлении разных блюд.

Конский щавель — многолетнее травянистое растение крупного размера. Это разновидность щавеля с опущенной листвой.

Ботанические особенности:

Прикорневые листочки обладают светло-зеленым окрасом, сердцевидным основанием, длина составляет не более 20 см, а ширина – до 10 см.

Цветочки небольшие, зеленые, обоеполые. Они собраны в соцветия в виде метелки. Листья околоцветника мелкие — 2-3 мм в длину.

Плоды представлены небольшими орешками.

Полезные свойства конского щавеля:

убивает болезнетворные бактерии и вирусы;

останавливает кровотечения;

оказывает слабительное действие;

выводит застой желчи из желчного пузыря;

облегчает отхождение мокроты;

очищает кровь;

укрепляет иммунную систему;

заживляет ранки, ссадины, ожоги;

снижает артериальное давление;

успокаивает нервную систему;

расширяет кровеносные сосуды;

уничтожает паразитов.

Конский щавель рекомендуется использовать при следующих заболеваниях:

Расстройства пищеварения. Растение помогает нормализовать пищеварительный процесс, устранить спазмы мышц.

Застой желчи в желчном пузыре. Трава хорошо справляется с выведением застоявшегося секрета из организма.

Дизентерия. Культура уничтожает патогенные микроорганизмы, тем самым помогает в терапии данной патологии, устранении неприятных симптомов.

Заболевания дыхательных органов. Применяют растение для лечения кашля, бронхита, простуды, коклюша. Щавель помогает снять воспаление в органах, облегчить отхождение мокроты, остановить кровотечение при туберкулезе.

Геморрой, анальная трещина, хронические запоры. Трава стабилизирует тонус гладких мышц кишечника, помогает остановить кровотечение в прямой кишке. При проблемах со стулом действует как слабительное средство.

Нарушения работы сердца и сосудов. Конский щавель применяют при атеросклерозе, так как он способен уменьшать содержание холестерина в крови, рассасывать бляшки, формирующиеся на сосудистых стенках. Также рекомендуется использовать растение при повышенном артериальном давлении.

Дерматологические патологии. Средства на основе щавеля применяют наружным методом при повреждениях или заболеваниях кожи, к примеру, ранках, гнойниках, грибковых поражениях, чесотке и иных состояниях.

Стоматология. Лекарствами из конского щавеля рекомендуется полоскать ротовую полость. Они производят хороший антисептический и противовоспалительный эффект.

Гинекологические патологии. Отвары или настой используют для спринцевания при воспалениях в половой системе у женщин.