Дачники рассказали о лечебных свойствах конского щавеля
Конский щавель – растение, которое можно встретить в дикой природе во многих местностях. Культура относится к сорной траве, но при этом обладает полезным свойствами и используется при приготовлении разных блюд.
Конский щавель — многолетнее травянистое растение крупного размера. Это разновидность щавеля с опущенной листвой.
Ботанические особенности:
Прикорневые листочки обладают светло-зеленым окрасом, сердцевидным основанием, длина составляет не более 20 см, а ширина – до 10 см.
Цветочки небольшие, зеленые, обоеполые. Они собраны в соцветия в виде метелки. Листья околоцветника мелкие — 2-3 мм в длину.
Плоды представлены небольшими орешками.
Полезные свойства конского щавеля:
убивает болезнетворные бактерии и вирусы;
останавливает кровотечения;
оказывает слабительное действие;
выводит застой желчи из желчного пузыря;
облегчает отхождение мокроты;
очищает кровь;
укрепляет иммунную систему;
заживляет ранки, ссадины, ожоги;
снижает артериальное давление;
успокаивает нервную систему;
расширяет кровеносные сосуды;
уничтожает паразитов.
Конский щавель рекомендуется использовать при следующих заболеваниях:
Расстройства пищеварения. Растение помогает нормализовать пищеварительный процесс, устранить спазмы мышц.
Застой желчи в желчном пузыре. Трава хорошо справляется с выведением застоявшегося секрета из организма.
Дизентерия. Культура уничтожает патогенные микроорганизмы, тем самым помогает в терапии данной патологии, устранении неприятных симптомов.
Заболевания дыхательных органов. Применяют растение для лечения кашля, бронхита, простуды, коклюша. Щавель помогает снять воспаление в органах, облегчить отхождение мокроты, остановить кровотечение при туберкулезе.
Геморрой, анальная трещина, хронические запоры. Трава стабилизирует тонус гладких мышц кишечника, помогает остановить кровотечение в прямой кишке. При проблемах со стулом действует как слабительное средство.
Нарушения работы сердца и сосудов. Конский щавель применяют при атеросклерозе, так как он способен уменьшать содержание холестерина в крови, рассасывать бляшки, формирующиеся на сосудистых стенках. Также рекомендуется использовать растение при повышенном артериальном давлении.
Дерматологические патологии. Средства на основе щавеля применяют наружным методом при повреждениях или заболеваниях кожи, к примеру, ранках, гнойниках, грибковых поражениях, чесотке и иных состояниях.
Стоматология. Лекарствами из конского щавеля рекомендуется полоскать ротовую полость. Они производят хороший антисептический и противовоспалительный эффект.
Гинекологические патологии. Отвары или настой используют для спринцевания при воспалениях в половой системе у женщин.
Опубликовано: Ангелина Крент
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