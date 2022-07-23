Минобороны РФ: ВСУ заминировали хранилище радиоактивных отходов в ДНР

В Минобороны России сообщают, что украинские военные заминировали хранилище радиационных элементов в Константиновке Донецкой области.

23 июля официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные произвели минирование хранилища радиоактивных отходов в городе Константиновка, расположенном на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. По данным Мизинцева, солдаты армии Украины намерены взорвать хранилище и обвинить в этом Россию.

По мнению Михаила Мизинцева, очередная провокация вооружённых сил Украины может быть опасной для всей мировой общественности, поскольку взрыв на хранилище ядерных элементов может привести к техногенной катастрофе.