Минобороны РФ: ВСУ заминировали хранилище радиоактивных отходов в ДНР
В Минобороны России сообщают, что украинские военные заминировали хранилище радиационных элементов в Константиновке Донецкой области.
23 июля официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные произвели минирование хранилища радиоактивных отходов в городе Константиновка, расположенном на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. По данным Мизинцева, солдаты армии Украины намерены взорвать хранилище и обвинить в этом Россию.
По мнению Михаила Мизинцева, очередная провокация вооружённых сил Украины может быть опасной для всей мировой общественности, поскольку взрыв на хранилище ядерных элементов может привести к техногенной катастрофе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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