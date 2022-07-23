Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины до «С»

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте.

Зарубежное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что решило понизить долгосрочный рейтинг дефолта в Украине с "CCC" до "С", что означает возможность наступления дефолта на территории украинского государства. Ранее в Fitch заявляли, что возможное понижение рейтинга будет связано с просьбой компании "Нафтогаз Украины" отсрочить выплаты по евробондам.

Примечательно, что ранее Fitch давали рейтинг Украине "В", однако после начала российской специальной военной операции рейтинг страны был снижен до "ССС".