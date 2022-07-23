Лавров: Запад превращает Черногорию и Северную Македонию в инструменты против РФ
Сергей Лавров уверен, что Северная Македония и Черногория превращаются в антироссийские инструменты в руках политиков НАТО и Евросоюза.
23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал новое интервью ассоциации "Наше кино", сообщив, что политические лидеры стран Североатлантического альянса и Европейского союза пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в антироссийские инструменты, что не нравится гражданам этих стран.
По мнению Лаврова, ранее НАТО и Евросоюз делал ровно то же самое в отношении Украины, создавая из неё государство явной антироссийский направленности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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