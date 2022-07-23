Лавров: Запад превращает Черногорию и Северную Македонию в инструменты против РФ

Сергей Лавров уверен, что Северная Македония и Черногория превращаются в антироссийские инструменты в руках политиков НАТО и Евросоюза.

23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал новое интервью ассоциации "Наше кино", сообщив, что политические лидеры стран Североатлантического альянса и Европейского союза пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в антироссийские инструменты, что не нравится гражданам этих стран.

По мнению Лаврова, ранее НАТО и Евросоюз делал ровно то же самое в отношении Украины, создавая из неё государство явной антироссийский направленности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 