Лавров: Запад превращает Черногорию и Северную Македонию в инструменты против РФ

Сергей Лавров уверен, что Северная Македония и Черногория превращаются в антироссийские инструменты в руках политиков НАТО и Евросоюза.

23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал новое интервью ассоциации "Наше кино", сообщив, что политические лидеры стран Североатлантического альянса и Европейского союза пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в антироссийские инструменты, что не нравится гражданам этих стран.

По мнению Лаврова, ранее НАТО и Евросоюз делал ровно то же самое в отношении Украины, создавая из неё государство явной антироссийский направленности.