Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Зеленский поручил красть российский газ, идущий через Украину в Европу.

23 июля экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что накануне Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с руководством компании "Нафтогаз Украины", отдав ему приказ воровать российский газ, который следует в Европу транзитом через украинские территории. По словам Кивы, Зеленский осознаёт, что Украине не хватает газа на отопительный сезон, ввиду чего Киев хочет решить проблему воровством.

Слова Ильи Кивы подтверждают вчерашние заявления бывшего спикера украинской Верховной рады Дмитрия Разумкова, который публично заявил, что Украина должна воровать российский газ для собственных нужд.