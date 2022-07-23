Жданов: армия Украины неспособна провести контрнаступление на Херсон

Украинский военный эксперт Олег Жданов утверждает, что ВСУ не в состоянии провести контрнаступление на Херсон.

23 июля военный эксперт из Украины Олег Жданов публично признал, что ВСУ не обладают необходимыми силами и техническими средствами для проведения полномасштабного контрнаступления на Херсон. Вместе с тем Жданов отметил, что украинские войска не оставляют попыток отвоевать регион другими методами.

По мнению Жданова, после получения армией Украины американских РСЗО HIMARS ВСУ могут наносить удары по складам российских военных в Херсонской области, лишая их топлива, боеприпасов и оружия.