Зеленский заявил о снижении потерь ВСУ до 30 человек убитыми в день
Владимир Зеленский сообщил о резком сокращении случаев смертей среди представителей украинской армии.
23 июля было опубликовано интервью Владимира Зеленского американской газете The Wall Street Journal, где украинский лидер сообщил, что ежедневные потери ВСУ в июле снизились до 30 человек убитыми и 250 ранеными, хотя ещё в мае и июне армия Украины теряла убитыми до 200 человек в день.
Примечательно, что ранее советник Зеленского Алексей Арестович утверждал, что с начала российской военной спецоперации армия Украины потеряла порядка 10 тысяч человек убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
МИД Словении сожалеет включении страны в российский список недружественных стран
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
The Times: кандидат на пост премьера Британии Сунак раскрыл главную проблему страны
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США