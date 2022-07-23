Зеленский заявил о снижении потерь ВСУ до 30 человек убитыми в день

Владимир Зеленский сообщил о резком сокращении случаев смертей среди представителей украинской армии.

23 июля было опубликовано интервью Владимира Зеленского американской газете The Wall Street Journal, где украинский лидер сообщил, что ежедневные потери ВСУ в июле снизились до 30 человек убитыми и 250 ранеными, хотя ещё в мае и июне армия Украины теряла убитыми до 200 человек в день.

Примечательно, что ранее советник Зеленского Алексей Арестович утверждал, что с начала российской военной спецоперации армия Украины потеряла порядка 10 тысяч человек убитыми.