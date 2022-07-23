МИД Словении сожалеет включении страны в российский список недружественных стран

Пресс-служба словенского МИДа утверждает, что страна разочарована решением России включить Словению в перечень недружественных стран.

Министерство иностранных дел Словении сообщает, что в стране сожалеют о решении России включить словенское государство в новый перечень недружественных Москве стран. Также в МИД Словении заявили, что представители словенского посольства в Москве не получали никаких сообщений с просьбой покинуть Россию.

Напомним, что днём ранее пресс-служба Министерства иностранных дел России включила Данию, Грецию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных государств.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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