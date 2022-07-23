Associated Press: Южная Корея предоставит гражданам доступ к СМИ КНДР

Правительство Южной Кореи намерено предоставить своим жителям доступ к северокорейским средствам массовой информации и телеканалам.

В субботу зарубежная газета Associated Press опубликовала статью, в которой сообщила, что южнокорейское правительство намерено снять многолетний запрет на показ в своей стране СМИ Северной Кореи. Постепенно в Южной Корее появится доступ к телеканалам, новостным сайтам и газетам КНДР.

Associated Press уверены, что таким образом Южная Корея пытается сделать так, чтобы граждане их страны стали лучше понимать живущих в КДНР людей. Также в Associated Press надеются, что Северная Корея ответит зеркальными мерами и начнёт показывать южнокорейские телеканалы у себя на родине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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