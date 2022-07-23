Подоляк: оснований для возобновления переговоров Украины с Россией нет

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина пока не готова сесть за стол переговоров с Россией.

Михаил Подоляк утверждает, что на текущий момент не существует веских оснований для необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной, поскольку в офисе Зеленского не верят в способность российских политиков вести диалог, не используя язык ультиматумов.

При этом Подоляк допустил, что Киев и Москва вернутся за стол переговоров, если украинские войска достигнут значительных успехов на поле боя.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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